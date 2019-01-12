【非洲豬瘟】陸漁船帶4.8公斤豬肉越界捕撈　遭台重罰40萬兼驅離

由於大陸非洲豬瘟疫情嚴重，台灣嚴防旅客攜帶豬肉入境。早在去年12月3日，非洲豬瘟還未傳出有擴大散布之前，台灣海巡署第12海巡隊在新竹外海25海里處，查獲大陸漁船「閩獅漁號」越界非法捕撈，並在船上查扣到冷凍豬肉4.8公斤，經留置調查40天並重罰新台幣160萬（折合40.73萬港元）後，周四（10日）驅離出境。 此外，台灣離島澎湖的海巡隊今天（12日）亦查扣到大陸籍漁船非法越界捕撈，並在船上檢獲10公斤豬肉。

去年12月被查獲的「閩獅漁號」漁船，經留置調查40天並重罰160萬新台幣後，已被驅離出境。（中時）

針對去年12月被查扣的「閩獅漁號」漁船，海巡署第12海巡隊指出，該隊在登上該艘非法過界補撈的大陸漁船檢查時，發現有攜帶豬肉上船補給食用的情況，隨後立即通知檢疫站協助進行人船防疫消毒，將豬肉封存於該船冷凍庫，防止「非洲豬瘟」疫情流入台灣。

全案經海巡隊行政調查40天後，依兩岸人民關係條例及施行細則規定，裁處新台幣160萬元罰款，周四（10日）並由新竹海巡隊巡防艇戒護下驅離出境。

此外，台灣外島澎湖的海巡隊今天（12日）上午發現一艘大陸籍漁船「永興8號」，企圖搬運貨物過界。海巡隊經多次廣播驅離無效，因而強行登上該漁船，並實施行政扣留，準備將漁船和船上人員帶回馬公港隊部偵辦。在清查過程中卻發現，船上載有10公斤豬肉。

澎湖海巡隊指出，大陸籍的張姓船長表示豬肉是船上自己和船員們食用的。但為了進行更深入的調查，海巡隊將船長及6名船員，押返馬公隊部偵辦，之後會依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰。為防堵非洲豬瘟入侵，海巡隊已通報防疫機關進行消毒作業，並將查獲豬肉全數交予相關單位檢驗並銷毀處理。

（中時／三立）