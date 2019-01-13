【江蘇過期疫苗】3人被指「煽動滋事造謠惑眾」　涉尋釁滋事被拘

江蘇淮安金湖縣的一間衞生院被揭發為兒童接種的「脊髓灰質炎減毒活疫苗」已經過期，至少145名兒童受害，官方後來更證實「出事」疫苗不止一種。 1月11日上午，大批家長聚集金湖縣政府要求解釋，縣委書記張志勇親自出面解釋，卻因大耍官腔被家長圍毆。警方於事發後一日（12日）通報稱，當日有3名在場男子不是疫苗兒童家長，特意到場「煽動滋事造謠惑眾」，被分別處以刑事拘留和治安拘留。

有家長發現兒子「針卡」上的資料錯漏百出，與電腦中的完全不同。（新京報）

金湖縣公安局昨日通報，1月11日上午，該縣部分接種過期脊灰疫苗兒童家長到縣政府集訪，少數「不法分子」和非接種過期脊灰疫苗兒童家長的人員，藉機滋事，造謠蠱惑，煽動人員聚集，圍堵政府大門，堵塞道路交通，擾亂公共秩序。

通報稱，經查，1月12日下午，35歲的疑犯范某因涉嫌尋釁滋事罪被依法刑事拘留；29歲的黃某和31歲的蘇某因尋釁滋事被依法治安拘留。3人均是男性、金湖縣人。

金湖縣委書記張志勇被憤怒的家長圍毆。（視聽金湖）

縣委書記被家長圍毆

早前報道，金湖縣有家長發現子女所接種的「脊髓灰質炎減毒活疫苗」已經過期，甚至是接種疫苗的批次不存在，,至少有145名兒童受影響。後來，官方更證實不只「脊髓灰質炎減毒活疫苗」峴事，還有其他如乙肝疫苗、卡介苗等都有過期問題，甚至鄰縣寶應縣亦被揭發有過期疫苗。

大批家長周五（11日）上午聚集金湖縣政府要求解釋，縣委書記張志勇親自出面，但官腔式回應卻觸發衝突。張志勇被家長圍毆暴打，最後要由警察營救脫險。