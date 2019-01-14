韓國2艘軍艦訪問上海　將與中國海軍進行聯合演練

1月14日上午，由韓國海軍「忠武公李舜臣」號導彈驅逐艦（舷號DDG-975）和「大青」號補給艦（舷號AOE-58）組成的環球訓練艦編隊，在韓國海軍軍官學校學員隊長李壽烈準將的率領下，駛抵上海吳淞某軍港碼頭，開始對上海進行為期4天的友好訪問。據悉，韓國軍艦此次將和中方舉行海上聯合演練。

1月14日，韓國海軍「忠武公李舜臣」號導彈驅逐艦（舷號DDG-975）到達上海。（翻攝網絡）

14日上午10時許，中國東部戰區海軍某基地在碼頭為到訪編隊舉行了熱烈的歡迎儀式。儀式結束後，韓方主要軍官參觀陪訪艦，並拜會了該基地政委馮瑞聲少將。

據悉，訪問期間，中韓兩國海軍官兵將相互參觀軍艦，舉行足球友誼賽。韓方也將舉行甲板招待會，進行文化表演。

與此同時，待訪問結束後，韓海軍艦艇編隊將與中方陪訪艦海軍西安艦運用《海上意外相遇規則》的有關條款，進行以通信校驗、編隊運動等為主要科目的海上聯合演練。

據了解，在訪問上海前，韓海軍艦艇編隊剛停靠法屬大溪地港，下一站將返回韓國鎮海港。

此外，這次韓海軍隨艦來訪官兵650人，其中軍官58人，學員149人，士兵443人。特別注意的是，韓國「忠武公李舜臣」號驅逐艦已是第二次訪問上海，也是韓國海軍軍艦第六次訪問上海。

（澎湃新聞）