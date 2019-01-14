中國外交部反駁杜魯多對華言論　「建議」對方「認真學習國際法」

早前報道，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）指中國任意及不公平地拘留兩名加拿大公民，其中該國前外交官康明凱（Michael Kovrig）被捕個案，更忽視加拿大使節的外交豁免原則。 中國外交部今日（14日）反駁有關言論，稱康明凱均不具備外交豁免權，建議「加方有關人士」表態前首先認真學習和研究《維也納外交關係公約》和國際法。

杜魯多早前批評中國任意拘捕兩名加拿大公民。（資料圖片）

中國外交部發言人華春瑩在今日的例行記者會上表示，中國有關部門依法辦案，所謂中方「任意和不公平」拘留加方公民的指責是毫無根據的。關於豁免問題，她建議「加方有關人士」表態前，首先認真學習和研究《維也納外交關係公約》和國際法，不要「似是而非、貽笑大方」。

華春瑩強調，無論從何種角度看，康明凱均不具備《維也納外交關係公約》規定的外交豁免權。康明凱不是現任外交官。康此次是持普通護照、商務簽證來華，是因為涉嫌從事危害中國國家安全的活動而被有關國家安全機關依法採取強制措施，根據《維也納外交關係公約》及國際法，不享有豁免權。

華春瑩續指，加方稱所有國家都需尊重司法獨立，「我想，加方應首先拿出實際行動來，證明自己是司法獨立的」。

康明凱或持有外交護照

早前報道，杜魯多上周五（11日）在里賈納（Regina）舉行的記者會上說：「不幸的是，中國隨意及不公平地拘留兩名加拿大公民，以及在其中一個個案中，確實是不尊重外交豁免原則。」他所指的是該國前外交官康明凱（Michael Kovrig）被捕個案。

根據《維也納公約》，持有外交護照者在外國可享有外交豁免權。杜魯多的說法顯示，康明凱似乎持有這種護照。