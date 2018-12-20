加拿大：第三名在華被捕者為女性　杜魯多稱不涉中國國家安全

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周三（19日）表示，當地是否採用華為的5G設備應由專家決定，而不是有任何政治因素。另外總理府指第三名在中國被捕的公民是一位女性，消息指她是在當地教書。

加拿大全球事務部周二（18日）證實，再有第三名加拿大公民在中國被拘留，當局未有透露其身份，只表示官員正向其家人提供協助。加拿大廣播公司（CBC）周三（19日）報道，總理府確認最新一名的被捕人士為女性，CBC引述消息指她在中國教書。

杜魯多在其年終記者會上表示，初步認為第三名被捕公民與另外兩名被扣留公民、前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）並沒有任何關連。

他說：「那些被捕的人（指康明凱及斯帕弗）……被指控涉及嚴重罪行、關於國家安全及情報的問題，所以那些個案（情況）更嚴重。我們正在檢視它們。」

杜魯多：被捕第三人 不涉國安問題

他說：「我只掌握初步跡象……（第三人）的個案與中國國家安全無關。兩種情況是非常不同。對於國家安全問題的指控，即使客觀看待事件，它們都跟涉及簽證或其他類似情況的常規個案（處理方式）非常不同。」

杜魯多又指，加拿大正要求中國提供更多關於三人被捕的理由，對於有意見指他應該對中國擺出強硬姿態，令北京方面受壓放人，杜魯多認為安排三人平安回國的政府最終目標，如果採取抗衡態度，雖可以取得一時的滿足感，但對於解決問題沒有太大幫助。

另外，他提到在當地鋪設5G網絡一事，他指是否採用華為的設備是由專家決定，而並非透過政治介入影響。

（綜合報道）