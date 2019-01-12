加拿大公民在華被拘　杜魯多：中國無視康明凱外交豁免權

中國2018年12月10月拘捕2名加拿大公民後，加拿大持續向北京政府施壓並要求釋放他們。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）稱周五（11日）指中國忽視加拿大使節的外交豁免原則。 他周五在里賈納（Regina）舉行的記者會上說說：「不幸的是，中國隨意及不公平地拘留兩名加拿大公民，以及在其中一個個案中，確實是不尊重外交豁免原則。」杜魯多所指的是該國前外交官康明凱（Michael Kovrig）被捕個案。

康明凱被捕前受僱於國際危機組織（International Crisis Group）。根據中國《境外非政府組織（NGO）境內活動管理法》規定，境外非政府組織須向中國警方登記才可工作。警方亦有權調查它們。

根據《維也納公約》，持有外交護照者在外國可享有外交豁免權。

杜魯多的說法顯示，康明凱是持有這種護照。

加拿大外長方惠蘭12月12日在渥太華出席記者會時說，康明凱是其部門的僱員，但當時沒說他是否享有外交豁免權。

杜魯多：根據法治處理孟晚舟案

杜魯多在同一場合中談及華為高層孟晚舟被捕一事，稱加拿大政府是在法治項下處理這個案，包括批准她交保並留在其家中。他鼓勵中國採取同樣的做法。

孟晚舟遭加拿大逮捕後，兩名加拿大公民2018年12月10日在中國被捕，分別是康明凱和斯帕弗（Michael Spavor）。中國外交部指他們涉嫌從事危害中國國家安全活動。

中國駐渥太華大使盧沙野周三（9日）在加國一份報章上發表文章，指責加拿大在處理孟晚舟案件中奉行「白人至上主義」後發布的，儘管孟晚舟目前已被保釋。

外交部發言人陸慷周五（11日）指：「盧大使文章可能戳到了某些加拿大人的痛處，我們希望這些人能痛定思痛，立即糾正錯誤，以免痛上加痛。」