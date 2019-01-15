反擊加對華發旅警　中國外交部籲國民「近期謹慎前往加拿大」

接連有多名加拿大公民在中國被扣押，加上謝倫伯格犯走私毒品罪被重判死刑，加拿大政府在當地時間周一（14日）對中國發布第二級的旅遊警示，警告國民需要提防中國會「任意執法」。 中國外交部發言人華春瑩在周二（15日）回應指，加拿大確實要發布「千萬不要到中國從事走私、販毒這樣的嚴重罪行」的提醒；同日外交部更作出「反擊」，提醒中國公民「近期謹慎前往加拿大」。

加拿大政府在網站的旅行建議一欄上，建議加拿大公民在中國境內停留時要「保持高度謹慎」，並表明當地有執法機關「隨意執法」的風險，更稱「中國司法機關有時會任意使用死刑，且暴力和非暴力犯罪都有可能適用死刑」。

謝倫伯格犯走私毒品罪在中國被重判死刑。（微博）

華春瑩表示，加拿大政府確實要向該國公民發布提醒，「但不是提醒到中國可能面臨威脅，而是提醒加拿大公民千萬不要到中國從事走私、販毒這樣的嚴重罪行」，因為「一定會有嚴重的後果」。華春瑩又指，外交部此前已有介紹過去年加拿大公民來華旅遊、工作及其他交流合作的情況，「事實表明加拿大公民在中國是安全的」，只要遵紀守法，自由與安全是得到充分的保證。

加拿大政府此前應美國要求扣押華為「太子女」孟晚舟。（視覺中國）

另一方面，外交部領事司在周一發布公告，稱加拿大近期發生中國公民被執法部門以第三國要求為由任意拘押事件，「外交部和中國駐加拿大使領館提醒中國公民結合自身情況，充分評估前往加拿大旅行的風險，近期謹慎前往加拿大」。

此外，據彭博引述知情人士報道，國務院國有資產監督管理委員會近日已向部分國企發出通知，要求避免派人前往美國、英國、加拿大等「五眼聯盟」成員國公幹，若是必須則僅能攜帶通過安全檢查、由公司配發的海外專用手提電腦，同時務必要多加看管隨身攜帶的物品。

（中國外交部）