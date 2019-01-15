加拿大修訂對華旅遊警示　籲國民提防中國任意執法

加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）在中國走私毒品被判處死刑，使本來已趨緊張的中加關係再升級。 加拿大政府周一（14日）對中國發出旅遊警示，指中方任意執法，呼籲國民需加防範。

加拿大維持現有對中國的旅遊警示級別於第二級「提高警惕」（Exercise a high degree of caution），但警告國民需要提防中方任意執法。政府指，國民必須遵守當地法律，又提醒國民中國設有死刑，指當局會對暴力和非暴力罪行實施死刑，而判決有時甚至是任意的。

加拿大旅遊警示分為四級，包括最低風險的「實施普通安全預防措施」（Exercise normal security precautions）、「提高警惕」、「避免非必要外遊」（Avoid non-essential travel）和最高風險的「避免所有外遊」（Avoid all travel）。

美國國務院1月3日亦發出對中國的最新旅遊警報，指北京當局任意執法，呼籲到當地的國民需加防範。此舉或令兩國關係再次陷入緊張。

中國大連市中級人民法院周一重審謝倫伯格的走私毒品案，並決定判處他死刑。杜魯多回應判決結果指，中方此舉武斷，形容「中國已經選擇開始獨斷專橫地實施死刑」。

（綜合報道）