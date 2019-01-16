涉嫌組織領導傳銷活動　河北華林公司主要負責人被扣押

內地生物科技公司「河北華林酸鹼平生物技術有限公司」（下簡稱「華林公司」）因涉嫌虛假宣傳受查。最新消息指，公司主要負責人和多名相關者已被警方扣押。

河北華林以「酸鹼平衡」作為宣傳口號，主力推廣一款名為「酸鹼平DDS美容養生按摩器」的電療設備。（網上圖片）

華林公司早前被傳媒揭發涉嫌非法傳銷、虛假宣傳等。1月9日，河北黃驊市官方宣布，該市市委、市政府已組成聯合調查組，進駐企業開展全面調查。

昨日（15日），黃驊市聯合調查組通報，其進駐華林公司以來，經過工作已初步查明，該公司涉嫌組織領導傳銷活動。目前，公司主要負責人和相關人員已被警方扣押。對該案將依法依規，徹查嚴辦。

其在廣東肇慶的分公司，亦有內媒發現已經上鎖及貼上封條，辦公室亦人去樓空。（南方網）

以「酸鹼平衡」為口號 聲稱能治療多種疾病

據了解，華林公司以「酸鹼平衡」作為宣傳口號，主力推廣一款名為「酸鹼平DDS美容養生按摩器」的電療設備，聲稱產品能夠為人體通電，以調節酸鹼平衡，治療多種疾病。但有關理論早被證明是騙局。

商務部直銷行業管理網站亦顯示，華林公司雖然有直銷牌照，但僅限於8款「酸鹼平牌」的化妝品，並不包括該「養生按摩器」。

表面上是出售醫療產品，該公司實際上卻是利用以傳銷技倆生財。一般人只要購買華林的產品就能成為會員，花錢愈多級別愈高，入會後可開始作「技術推廣」，即是以所謂的「拉人頭」發展下線，賺取提成的傳銷模式。

值得一提的是，華林公司在河南商丘的分部早已經被當地相關部門查封。其在廣東肇慶的分公司，亦有內媒發現已經上鎖及貼上封條，辦公室亦人去樓空。