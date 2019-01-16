廣州擬設大灣區商業銀行　建設國際金融島　市長籲發揮引擎作用

撰文：吳梓楓
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廣州人大會議昨日（15日）開幕，市長溫國輝會上作政府工作報告時表示，廣州將推進設立廣州創新型期貨交易所、粵港澳大灣區商業銀行，建設國際金融島，全力推進粵港澳大灣區建設。
廣州市長溫國輝在廣州市十五屆人大四次會議發表政府工作報告。（網上圖片）
廣州市十五屆人大四次會議昨日開幕，溫國輝會上指出，廣州要充分發揮粵港澳大灣區核心引擎作用，建立健全工作架構，完善穗港、穗澳對接合作機制，與港澳攜手建設國際一流灣區和世界級城市群。
在溫國輝所作的政府工作報告中亦提到，廣州今年度計劃建設廣深港澳科技創新走廊、香港科技大學(廣州)校區；打造粵港澳大灣區知識城知識創造示範區、科學城制度創新先行區、生物島生命科學合作區、黃埔港現代服務創新區；與中國教育科學研究院共建粵港澳大灣區教育研究中心、建設大灣區青年創新創業基地；以及深茂鐵路、南沙港鐵路、廣中珠澳高鐵等重大建設項目。
廣州市十五屆人大四次會議日前開幕。（網上圖片）
溫國輝還表示，今年廣州將加快建設粵港產業深度合作園、粵澳合作葡語系國家產業園等重大合作平台，積極打造穗港澳國際健康產業城、南站商務區、臨空經濟示範區、慶盛樞紐、琶洲數字經濟創新試驗區等特色發展平台。共建灣區科技金融服務中心、文化中心、國際貿易中心、大數據中心，推進設立廣州創新型期貨交易所、粵港澳大灣區商業銀行，建設國際金融島。
此外，他表示廣州去年預計地區生產總值2.3萬億元人民幣，按年增長約6.5%。今年廣州市經濟社會發展主要預期目標是經濟運行穩中有進，地區生產總值增長6%至6.5%，固定資產投資增長約8%，社會消費品零售總額增長約7%，商品進出口總值增長約3%。
（中新網）