《南早》引北京消息：韓正已就大灣區文件開綠燈　料下月21日公布

粵港澳大灣區規劃綱要一直只聞樓梯響，具體出台時間成疑。不過，日前港澳辦主任張曉明接受中央電視台專訪時就透露了一點玄機，稱規劃綱要「已經形成」，相關配套方案亦在制訂和完善中。《南華早報》今日(13日)就引述北京消息指，國務院副總理韓正與地方政府進行廣泛的磋商後，對大灣區藍圖開了「綠燈」，規劃綱要將於下月21日，即三月兩會舉行之前正式向外公布。

澳辦主任張曉明接受中央電視台專訪時表示，規劃綱要「已經形成」，相關配套方案亦在制訂和完善中。(CCTV圖片)

推動粵港澳大灣區發展是國策，本港官員亦不時強調香港要為融入大灣區發展策略做好準備，惟規劃的出台時間一直只聞樓梯響。綜合政界分析，有指北京疑因受到中美貿易戰影響，才推延公布時間，亦有指由於規劃綱牽涉的政策層面和地區甚廣，需時與地方政府磋商而遲遲未有定案。

《南華早報》今日引述多個北京消息報道，指負責主理港澳事務的國務院副總理韓正與地方政府進行廣泛的磋商後，拍板通過粵港澳大灣區規劃藍圖。報道又引述消息人士指，規劃綱要將在下月21日、或不會遲於3月全國兩會舉行前就會公布。

鄭月娥，於去年12月到北京述職後表示，相信大灣區規劃會在今年初正式出台。(資料圖片/歐家樂攝)

身為中央粵港澳大灣區建設領導小組成員的行政長官林鄭月娥，於去年12月到北京述職後表示，今年是中國建國70周年，粵港澳大灣區建設會進入新階段，相信大灣區規劃會在今年初正式出台；港澳辦主任張曉明日前接受中央電視台訪問時亦提到，過去一年，大灣區的規劃和建設取得重大進展，透露規劃綱要「已經形成」。