【涉毒逾3噸】重慶販毒製毒案一審宣判　18被告兩人死刑兩人死緩

重慶第五中級法院近日一審宣判當地一宗販賣、製造毒品案，18名被告中，2人被判處死刑，2人被判處死緩，其餘14人則各被判處有期徒刑6年至無期徒刑不等。

據判決書指，第一及第二被告胡進來和胡文武，自2016年12月起開始共謀製造毒品謀取非法利益。在2017年1月，胡文武派人在四川省樂至縣境內聯繫製毒場所、人員，購置製毒工具、輔料等，未料在製造毒品過程中疑似被村民發現而逃離。

製毒工場位於深山。（網上圖片）

同年2月初，胡進來和胡文武又共謀製毒，隨後安排同案其他被告到重慶境內尋找製毒場地。胡進來派人取得製毒原料羥亞胺，並於2月25日派人員駕車前往山東交接，翌日凌晨再運回重慶武隆縣。後因製毒場地不符合條件，製毒地點被改到位置偏僻的永川區紅爐鎮附近。

及至同年3月9日早上5時許，警方當場抓獲正在包裝毒品氯胺酮的各被告，隨後又在廣東惠州惠東縣抓獲胡進來等人，現場共查獲固態毒品疑似物共計淨重599公斤、液態毒品疑似物共計淨重608公斤，經鑑定後均檢出含有氯胺酮。另法院又查明，胡進來和胡文武曾在2017年1月下旬，共謀在山東購買80包共重2000公斤的羥亞胺，然後運回廣東販賣，謀取非法利益。

（新京報）