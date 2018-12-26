台灣警方破史上最大毒品走私　查獲海洛英470公斤價值15.2億

近期，台灣屏東警方破獲歷年最大宗毒品海洛英走私案，查獲毒梟走私一級毒品海洛英磚1240塊，重量高達470公斤，市值約60億元（新台幣，下同，約合15.2億港元）。此外，警方也循線逮捕10人，其中還有2名是未成年。

台灣行政院為此南下屏東，勉勵檢方。（台灣行政院）

據早前報道，屏東檢察官鍾佩宇指出，這群毒梟走私方式，是利用夜間無人察覺之際，以大船載運毒品至離岸數海哩處後，再利用中型船筏將毒品運至離岸邊更近處，將毒品以浮標定位丟到海中漂浮，然後由其他人員穿著蛙鞋泳圈游泳出海，將毒品拉至岸邊，另由他人在陸地上接運之方式運輸毒品。

警方發現以後，隨即展開佈署，於11月19日，在屏東海岸邊上，逮捕兩名少年，並且查獲緬甸OK牌海洛英磚1240塊、重達470公斤，市值大約新台幣60億元。檢警隨後又追出另外八名集團成員，是歷年來查獲最大宗岸際海洛因毒品走私案。

屏東檢方也表示，以數據分析，1公斤純質海洛英經稀釋可供10萬人次吸食，470公斤可供4700萬人次施用，以台灣約2300萬人，可供每人施用2次，若此次未查獲本件海洛英毒品走私案，讓此1240塊海洛英磚毒品流入市面，將對台灣人的身體健康及社會治安造成重大危害。

此外，台灣行政院長賴清德和法務部長蔡清祥今天（12月26日）特地到屏東地檢的署主持破案記者會，肯定辦案人員的辛勞。