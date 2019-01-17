中央廣電總台被約談：「CCTV國家品牌計劃」被指違法使用國家名義

針對「CCTV國家品牌計劃」廣告用語涉嫌違反《廣告法》，國家市場監管總局今日（17日）約談中央廣電總台，並責成北京市市場監管局依法立案調查。

「CCTV國家品牌計劃」說明會現場。（網上圖片）

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據國家市場監管總局網站消息，「國家品牌計劃」廣告用語涉嫌違反《廣告法》問題，1月17日，市場監管總局約談中央廣電總台。目前，總局已責成北京市市場監管局依法立案調查。

據了解，「CCTV國家品牌計劃」由央視在2017年提出，為入選企業配置《新聞聯播》《焦點訪談》等王牌新聞節目廣告資源，同時定制企業品牌故事，在央視各頻道高頻次播出。根據其官網顯示，數十家中國知名企業成為入駐品牌及合作夥伴，其中包括華為、格力、萬達、恆大、京東、蘇寧等公司。

此前引發廣泛關注的鴻茅藥酒在2018年也曾入選「CCTV國家品牌計劃」。

鴻茅藥酒入選「CCTV國家品牌計劃」。（鴻茅藥酒網站）

「國家品牌」作為廣告用語違法

市場監管總局網站同一天還刊發了《「國家品牌」作為廣告用語違法！》文章，強調利用「國家」名義為企業品牌背書，涉嫌違反《廣告法》《反不正當競爭法》《消費者權益保護法》等法律。媒體利用「國家品牌」售賣廣告資源，開展商業營銷，人為地將企業分為三六九等，擾亂市場競爭秩序；用國家名義為企業擔保背書，發布違法廣告，最終也會損害自身公信力。