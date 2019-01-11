不能用「總理同款」　北京咖啡館用李克強形象做廣告被罰20萬

據中國國家市場監管總局官網1月10日消息，北京3W咖啡有限公司在經營場所內發布含有「總理同款咖啡」等文字及中國國家領導人形象的廣告，被責令停止發布違法廣告，並處罰款20萬元（人民幣，下同）。

北京3W咖啡被點名發布違法廣告案。（國家市場監督管理總局）

1月10日，國家市場監管總局公布2018年第四批典型虛假違法廣告案件，共涉及20家公司。其中，北京3W咖啡有限公司因宣傳「總理同款咖啡」被處罰款。

國家市場監管總局通報信息顯示，北京3W咖啡有限公司在經營場所內發布含有「總理同款咖啡」等文字及國家領導人形象的廣告，違反了《廣告法》第九條的規定（註：《廣告法》第九條第2項規定不得使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人員的名義或者形象）。

2018年11月，北京市工商局海淀分局作出行政處罰，責令停止發布違法廣告，並處罰款20萬元。

「總理同款咖啡」是在2015年5月7日，國務院總理李克強來到北京市海淀區中關村創業大街的咖啡館而得名，由於總理喝的咖啡是專門特製的，這款咖啡就叫「總理同款咖啡」。

「總理同款咖啡」。（視覺中國）

對此，北京3W咖啡有限公司1月10日回應內地媒體時表示，不清楚此事。

據了解，北京3W咖啡有限公司為國內首家眾籌咖啡館，法定代表人為宋永成，控股股東為深圳市三大不六源興科技有限公司，三大不六的控股股東為北京3W科技有限公司，其法定代表人為拉勾網創始人許單單。

（綜合報道）