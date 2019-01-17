福建一幼兒園170名幼兒嘔吐就醫　1樣本檢出諾如病毒

1月16日中午，福建泉州永春縣有市民曝料稱，永春縣五里街鎮世哲幼兒園的幼兒15日吃過午飯後，陸續出現嘔吐和腹瀉症狀，懷疑是「中毒」了。 其後，永春縣縣委宣傳部發布消息指，當日共170名幼兒就診排查，其中10人住院，9人在門診留觀。泉州市疾控中心在5份嘔吐物送檢樣本中，檢測出其中一份有諾如病毒。目前，幼兒病情基本穩定。

永春縣五里街鎮世哲幼兒園。（網絡圖片）

據市民李先生介紹，他4歲的兒子在幼兒園讀小班，15日傍晚回到家後，開始嘔吐，起初以為是「流感」，但是隨後家長們通過微信群得知，班級許多小朋友嘔吐，還有的腹瀉。

李先生的兒子當晚送至永春縣醫院兒科急診時，發現醫院裡「基本上都是同個幼兒園的小朋友，兒科擠得滿滿都是人，（小朋友）都是嘔吐，有的腹瀉」。據他所知道的情況，幼兒園小中大三個年段，15個班級，有幾十名上百名小朋友有症狀前來就診。

多名家長告訴記者，當天中午幼兒園煮了鹵面，下午點心是八寶粥。「15個班級，有非常多的孩子同時嘔吐、腹瀉。」幾名家長懷疑孩子中毒。

五里街鎮世哲幼兒園為公辦幼兒園，有15個班級，500多名學生。

幼兒園陳園長說，當天上午，有一名小朋友出現嘔吐症狀，老師通知家長將其接回休息。當天中午，幼兒園的午飯為鹵面、小香腸和小糕點，午睡後的點心是八寶粥。午睡起來後，有個別小朋友肚子不適、嘔吐，到傍晚放學時，有四五個小朋友出現同樣的症狀。

事發後，幼兒園向上級彙報情況，同時佈置對全園進行消毒，讓老師關注、電話回訪小朋友的情況。

1月16日下午，永春縣教育局通報了事件情況。通報稱，截至16日14點，共有170個幼兒在永春縣醫院就診排查，其中10人住院治療，9人在門診留觀，縣疾控中心對現場患者嘔吐物進行採樣，並送至市疾控中心進行檢測，送檢的五份樣本，其中一份檢出諾如病毒陽性。經治療，目前幼兒病情基本穩定。醫務人員、教師和政府官員對學生和家長開展心理疏導。

據了解，諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。

（泉州晚報、新京報）