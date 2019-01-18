【習五點】劉結一：一國兩制是體現對台胞的關心、關懷和關愛

大陸的全國台灣同胞投資企業聯誼會在北京舉辦2019年新春聯誼活動昨日（17日）在北京舉行，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一會上指：「『一國兩制』就是我們不在台灣實行大陸現在實行的制度。」

劉結一指，習近平早前在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上所發表的重要講話，具有劃時代意義。（新華社/資料圖片）

劉結一會上表示，習近平早前在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上所發表的重要講話，具有劃時代意義，又指兩岸關系和平發展、祖國和平統一，最符合中華民族整體利益和台灣同胞的切身利益，他呼籲廣大台灣同胞理應順應歷史大勢，共同努力謀求國家統一和民族復興。

對於有關「一國兩制」的質疑，他強調：「實際上，大家都可以體會到，『一國兩制』就是我們不在台灣實行大陸現在實行的制度，這是體現對台胞的關心、關懷和關愛，而不是其他」。

對於兩岸當今局勢，劉結一表示近來台灣極少數人的荒謬言論，完全是別有用心，企圖利用給兩岸同胞製造問題來謀利，「在統一大勢面前，他們絕不可能得逞」。他還指，將持續貫徹習近平講話要求，探索「兩制」台灣方案，在堅持「九二共識」、反對台獨基礎下，各政黨、界別推薦代表性人士，就兩岸關係和民族未來，進行廣泛、深入的民主協商。

對於台灣行政院推出解決五缺（缺水、缺電、缺地、缺才、缺工）問題，爭取大陸台商回流，劉結一會上也承諾，要解決台商在大陸面臨的「五缺」。有台商對此認為，樂見兩岸爭取台商，形成比賽愛台灣與台商的制度之爭。

（中時電子報/中國台灣網）