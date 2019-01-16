媒體突襲「台灣是中國一部分嗎？」　馬英九：「不要引誘我」

台灣前總統馬英九昨（16）日上午，走訪高雄美濃具有「反清復明」基地稱譽的「石母宮」。 期間，現場媒體突襲「台灣現在是中國的一部份嗎？」，馬英九隨即回「台灣是中華民國的」，還說「不要引誘我」，惹得眾人大笑。

位於南台灣的石母宮，其祭拜的主祀為鄭成功的母親。（翻攝網絡）

據早前報道，馬英九於昨午在地方人士陪同下，參訪「石母宮」，得知該廟是鄭成功母親的衣冠塚時，突然「馬教授」上身，細數明朝鄭成功時期和清朝如何把台灣納為中國一部分的歷史。

同時，馬英九也談及台灣與大陸二者間的血脈關係，現場媒體聽聞後，立即追問，「現在台灣是中國的一部分嗎」，馬則笑答「台灣是中華民國的一部分」，並對媒體說「不要引誘我，我是搞這行的」。

後來，馬英九也感嘆當時的他對於釣魚島的研究無用武之地，主因當時他心想，萬一那天釣魚島若要打國際官司，他一定要將這些歷史搞清楚，可惜台灣離開聯合國後就不能再到國際法庭打官司，但資料他完全都準備好了，他更說，「以後如果要我去打這個官司，免錢」。

馬接著補充，釣魚島是台灣的屬島，所以台灣何時變成中國的部一部分，釣魚島就變成中國的領土。據他研究，台灣是在康熙23年依施琅「台灣去留書」，決定留下。之後設兵備道、設府、設縣，由劉銘傳任第一任巡撫。釣魚島後來為台灣一部分之後，劃入宜蘭，舊稱為「噶瑪蘭 」，之後宜蘭設縣，才變成現在的宜蘭頭城鎮大溪里，也就是今天的戶籍，因此從歷史可證，釣魚島是台灣的。

（聯合報）