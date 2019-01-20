新疆政協委員倡辦「世界新疆人大會」　被指欲除「世維會」影響力

新疆問題近年一直受各界關注。外國政府批評中國在新疆設立「再教育營」，羈押數以百萬的新疆穆斯林；中國官方則反駁指其治疆政策對維持穩定卓有成效。 在本月13至17日召開的新疆維吾爾自治區政協十二屆二次會議上，有新疆政協委員提出今年舉辦首屆「世界新疆人大會」的建議，稱大會可促進新疆與國內其他地方及世界的交流合作，也是了解展示新疆的平台。 不過，疆獨組織「世界維吾爾大會」就表示，此舉可能是為了消除「世界維吾爾大會」的影響力。

有新疆政協委員建議舉辦「世界新疆人大會」。圖為新疆街頭的宣傳標語。（資料圖片）

官方《中新社》報道，新疆政協委員錢金耐表示，新疆發展落實到一個一個項目上，舉辦「世界新疆人大會」，新疆人相聚新疆獻計出力，可助力新疆高質量發展。

他表示，據不完全統計，在中國內地和世界各地工作生活學習的新疆人有數十萬人，他們分佈地域廣，遍布各行各業，各自領域都有建樹。「這是一筆寶貴的資源，他們也有為新疆發展貢獻力量的強烈願望。」錢金耐說，這可很好地促進新疆與內地、與世界的交流合作，「世界新疆人大會」也是了解新疆展示新疆的平台。

公開資料顯示，錢金耐是浙江溫州人，漢族，1993年到新疆創辦機電批發市場和加工企業，現時是德匯置業集團董事長。同時，他還兼任兩屆全國青聯委員、烏魯木齊市人大常委、新疆青年聯合會副主席、新疆工商業聯合會副主席等職。

世界維吾爾大會：官方計劃推動 借政協委員之口提出

計對「世界新疆人大會」的建議，總部設在德國的疆獨組織「世界維吾爾大會」發言人迪里夏提表示，中國政府試圖用「世界新疆人大會」消除「世界維吾爾大會」的影響力，同時取代「世界維吾爾代表大會」在維吾爾人心目中的地位。同時亦為辯解和遮掩在當地所推行的政策，爭取更多的話語權。

迪里夏提又指，這是在中國官方有計劃的推動下，以「所謂的政協委員」出面提出帶有特定政治目的的議案。

（中新社／自由亞洲電台）