新疆模式將擴至全國？　環時：河北海南開展「反泛阿拉伯化」運動

據內地官媒《環球時報》英文版近日報道，官方正在河北省和海南省展開「反泛阿拉伯化」的運動，當局派人審查當地公共場所的阿拉伯文標語，以及餐廳的菜單、宣傳廣告等是否含有宗教成分。

三亞的執法人員正檢查當地一家餐廳的菜單。（環球時報）

報道指，當局近日以「反泛阿拉伯化」為名，在河北省邯鄲市黃梁夢鎮和海南省三亞市回新和回輝等回族社區的公共場所，審查當地的阿拉伯文標語、文宣及餐廳菜單等，審查人員又重點檢查餐廳、幼兒園、超市等地方，當局認為此舉能抑制當地的「泛阿拉伯化」。

河北邯鄲黃梁夢鎮官方微信曾表示，自上月30日起，他們在該鎮的村莊進行全面檢查。目前只發現一家蘭州牛肉拉麵館，在其菜單上使用阿拉伯語，廣告牌上亦使用了宗教元素，該餐廳目前已經將這些官方所禁止的內容刪除。而海南省三亞市去年11月在伊斯蘭教社區（即回教社區）回新村、回回村也採取相同行動，兩村合計有超過一萬名回民，這波檢查共查出50個違反規定的個案，目前仍持續審查中。

環時的報道讓外界憂慮新疆模式有全國化的傾向。（資料圖片）

報道指，這場「反泛阿拉伯化」運動首先在寧夏和新疆進行。報道引述中央社會主義學院的專家表示，審查「泛阿拉伯化」趨勢是全國運動，行動針對阿拉伯語的原因，因為這是中國回教及伊斯蘭的文化象徵。

而中國回族詩人安然接受境外傳媒《自由亞洲電台》訪問時指，很多飯店及其他公共場所的阿拉伯文牌匾等只是一種類似經文書法的藝術品，官方以此作為「泛阿拉伯化」象徵，是「種族和文化清洗行為，也是典型的種族主義心態」，他又認為「新疆模式」肯定會在內地大規模鋪開使用，從南至北這種打壓正在悄悄的進行中。

據悉，北京方面去年中曾頒布「關於加強和改進新形勢下伊斯蘭教工作的意見」，有流亡海外的新疆人士說，這項意見的目的是要遏制和糾正伊斯蘭教「去中國化」，嚴禁「阿化」。