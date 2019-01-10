【新疆再教育營】美聯社：兩千哈薩克人獲准放棄中國國籍離開新疆

據哈薩克斯坦外交部新聞辦公室最近發布的一份聲明，中國政府已決定允許新疆的兩千多名哈薩克族人放棄中國公民身份並離開中國。 據稱，在此之前，中國政府曾下令收回哈薩克族民眾的護照，不允許他們前往哈薩克斯坦。

一名哈薩克男子展示他在中國境內被拘的親人的照片。（美聯社）

美聯社1月9日的報導說，該聲明證實了哈薩克斯坦媒體去年12月的一則相關報導，當時哈薩克斯坦有媒體稱中國將允許兩千多名哈薩克族人離開中國。

但哈薩克斯坦外交部的聲明並沒有明確說明，什麼樣的人可以離開中國，也沒有說明中國政府作出上述決定的原因。

中國外交部也沒有回復媒體置評的請求。

自由亞洲電台曾經報導，新疆維吾爾自治區當局從2017年1月起通知區內各地的哈薩克族人交回中國護照，如他們同時持有哈薩克斯坦綠卡，也須交當局保管。當局還要求中國籍的哈薩克族或維吾爾族人在哈薩克斯坦居住的親友返回中國定居。有人稱，他們一旦回到新疆，就將被禁止再出境。

美聯社的報導說，對哈薩克斯坦政府來說，中國當局大規模把維吾爾人、哈薩克人和其他少數民族關押在再教育營裡的做法一直是一個敏感問題。哈薩克斯坦總人口僅為1800 萬，而毗鄰的中國又是它的主要貿易夥伴。因此，哈薩克斯坦官方媒體一直避免報導中國拘禁少數民族穆斯林的消息。

但是，在國際媒體去年五月對新疆再教育營進行報導之後，哈薩克斯坦的民間活動人士對哈薩克政府的壓力逐漸增大。

美聯社指，雖然哈薩克斯坦官員一直避免批評中國政府，但也一直在盡力促使在新疆的哈薩克斯坦人獲釋。此前哈薩克斯坦外交部曾表示，有29名哈薩克斯坦公民在中國被拘留，目前已經有15人獲釋離開中國。

美聯社引述活動人士布寧（Gene Bunin）的話說，中國方面可能希望藉此緩和緊張局勢。

據了解，哈薩克斯坦因人口稀少，一直大力吸引其他國家哈薩克族移居。據哈薩克國際通訊社此前報導，移居哈薩克斯坦的哈薩克族人會被視為歸國僑民，定居該國後一年內就可提交入籍申請，提交入籍申請後3個月內將取得國籍。