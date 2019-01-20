中共統戰部晤官方天主教一會一團　促落實「五星紅旗飄揚在教堂」

中共中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長王作安日前率團走訪慰問具官方背景的天主教「一會一團」（中國天主教愛國會、天主教主教團），要求「一會一團」帶領天主教信眾學習習近平思想，並把「國旗進教堂」的工作落實，「讓五星紅旗高高飄揚在教堂院內」。

中央統戰部促一會一團落實「五星紅旗飄揚在教堂」。圖為河北省通觀獻縣教區的總堂門前樹立國旗。（網上圖片）

「中國天主教網」消息指，王作安日前率領統戰部人員走訪中國天主教「一會一團」。中國天主教主教團主席馬英林、「一會一團」常務副主席沈斌主教等人迎接，先後向王作安簡要匯報「一會一團」去年取得的成績，及來年的工作計劃。

王作安表示，今年是建國70年，希望「一會一團」緊跟形勢，帶領天主教廣大信教群眾繼續貫徹學習「習近平新時代中國特色社會主義思想」，在獨立自主自辦教會、民主辦教的道路開拓進取。要不斷探索實踐中國化發展方向。

馬英林：繼續在中國化發展道路上做出更好成績

王作安又要求「一會一團」把「國旗進教堂」的工作落實，在重大節日要舉行升旗儀式，「讓五星紅旗高高飄揚在教堂院內」；做好主教的選聖和地下主教的轉化工作；研究制定出教區合理化管理方案，加大自身建設的力度，和對基層愛國組織的建設和人才培養。

馬英林回應道，決心「不負黨和政府的重托」，「繼續在中國化發展道路上做出更大更好的成績，為建國70周年交一份滿意的答卷」。

全國性宗教團體聯席會議倡議宗教場所掛國旗

去年（2018年）7月31日，「全國性宗教團體聯席會議」在北京舉行，與會者包括王作安、中國天主教愛國會、中國天主教主教團、中國基督教三自愛國運動委員會、中國基督教協會、中國伊斯蘭教協會等團體相關負責人。

會議就宗教場所升掛五星旗發出共同倡議，稱在宗教活動場所升掛五星旗，「有利於宗教界人士和信教群眾強化國家意識和公民意識」，不但鑄牢中華民族共同體意識，且會「更加自覺地把黨的命運、國家命運、自身命運緊緊連結在一起。」

倡議又指，宗教活動場所民主管理組織要履行升掛國旗的「神聖職責」，並接受政府宗教事務部門監督檢查，又指此舉作為開展創建「和諧寺觀教堂活動」的一項重要內容，會列入考核評價指標。