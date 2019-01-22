逾百外交官學者籲釋放兩加人　中國外交部批「不尊重法治精神」

孟晚舟事件後，中方以「涉嫌危害國家安全」為由拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）。連同末代香港總督彭定康在內，來自19個國家合共143名外交官及學者向習近平發表聯名公開信，呼籲中國盡快釋放兩人。 今天（22日），中國外交部就公開信回應表示，聯署者極不尊重從事中外正常友好交流合作的人士，也不尊重中國司法主權和最起碼的法治精神；又說外國人士只要遵守中國的法律法規，「沒有任何可以擔心的」。

孟晚舟事件後，中方以「涉嫌危害國家安全」為由拘捕加拿大前外交官康明凱（右）及商人斯帕弗（左）。（資料圖片）

中國外交部發言人華春瑩今日在例行記者會上回應公開信。她表示，聯署者至少犯下兩個錯誤，一是將在中國從事政策研究和中外交流的人，等同於兩個因為涉嫌危害中國國家安全而被捕的加拿大人，這對於廣大從事中外正常友好交流合作的人士是極大的不尊重；二是干涉中國的主權和司法內政，公然地喊話施壓，是對中國司法主權和最起碼法治精神的不尊重。

華春瑩表示，中方歡迎外國公民，只要遵守中國的法律法規，「沒有任何可以擔心的」；又說中國是世界上最安全的國家之一，只要不違反中國的法律，安全和自由沒有任何問題。她又批評聯署者刻意製造恐慌的情緒，故意在犯「偷樑換柱」的錯誤。

華春瑩反問道，聯署者「是不是希望中國的14億人民也簽一份公開信給加拿大呢？」並強調：「我想中國人民的正義之聲一定比這一百來人的聲音更加響亮！」

公開信稱兩人被捕影響外國人赴華信心

早前報道，來自7個國家的27名外交官、以及19國的116名學者向習近平發表聯名公開信，稱康明凱和斯帕弗都十分熱心，着力跟北京建立真誠、富有成效和持久的關係。惟兩人被捕，將會令其他外交官對前往中國旅遊及工作，變得更加謹慎。

信中指出，這次事件將導致減少與北京的對話、增加猜疑，破壞管控分歧及尋求共識的努力。這樣中國及全世界都會變得更糟。他們敦促北京當局釋放兩人。

據了解，公開信的簽署名單包括6位前加拿大駐中國大使、前美國駐中國大使駱家輝（Gary Locke）和羅德（Winston Lord）、以及末代香港總督彭定康（Chris Patten）等人。