內地下令私立幼兒園移交政府公辦　禁自編教材　家長憂失教學特色

內地官方周二（22日）發布通知，要求展開城鎮小區配套幼兒園治理工作，小區配套幼兒園應在2019年6月底前移交當地教育行政部門，再由教育行政部門辦成公辦園或委託辦成普惠性民辦園，不得辦成營利性幼兒園。 據自由亞洲電台報道，內地私立幼兒園一般是使用自編教材，改辦後就需被政府提供的教材取代，有家長認為會失去教學特色。

內地下令私立幼兒園移交政府改辦，有家長擔憂失去教學特色。（視覺中國）

國務院周二（22日）下發通知，強調不得辦營利性幼兒園，要求今年4月底之前完成對各地幼兒園的全面摸底排查。對於已建成的私立小區幼兒園，原則上於2019年6月底前完成移交手續，由當地教育行政部門改辦成公辦幼兒園，或委託辦成普惠性民辦幼兒園。到2020年，普惠性幼兒園覆蓋率要達到80%。

據自由亞洲電台報道，山東一間公立幼兒園工作人員表示，公立幼兒園使用的是市教育局提供的幼兒教材，私立幼兒園則使用自編教材。有家長則指出，私立幼兒園有其特色，吸引了不少家庭，但公立幼兒園的教材帶有宣傳愛國主義教育的成分，「私立幼兒園能辦出特色，他才能營利，所以對思想領域，對洗腦方面，他們肯定不會太注重。他們會注重素質教育。」

私立幼兒園受中產家庭歡迎

不過，有支持改辦的家長就認為，私立幼兒園收費太高，很多家庭負擔不起：「現在工薪階層都往公立學校去，私立幼兒園好貴的。他現在整合，就是不讓私立幼兒園上市或營利，就成為政府補貼型的幼兒園。因為營利性的如紅黃藍幼兒園，都以營利為目的了，孩子上不起。」

目前，內地幼兒園從經營經濟性質上分為兩類，一類是多種形式的公辦幼兒園，包括教育系統辦幼兒園、特殊行業辦幼兒園、公辦高校附屬幼兒園、企事業單位辦幼兒園等；另一類是個體經營者開辦的私立幼兒園。公辦幼兒園是由政府或企事業單位的資金投入佔運營成本的主要部分；私立幼兒園則頗受中產家庭歡迎，被認為教師素質高、教學能力強，收費也相對較高。

（自由亞洲電台）