【王全璋案】環時總編胡錫進：刑罰不算重　他們很清楚早晚會出事

天津市第二中級人民法院今日（28日）上午宣布，在「709事件」中被捕的維權律師王全璋犯顛覆國家政權罪，判處有期徒刑四年六個月，剝奪政治權利五年。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日下午在其個人微博評論事件。他表示，判決「說實話不算重」，又說709律師很清楚自己「早晚要出事」。

胡錫進指，王全璋所受刑罰不算重，又說維權律師自己很清楚早晚會出事。（微博）

胡錫進表示，王全璋被判4年半，刑罰「說實話不算重」，稱所謂「709」律師從事的那些行為，他們自己很清楚「是危險的」，「早晚是要出事的」。他又指，從4年半的刑期中，讀不出國家出於政治目的打擊「維權人士」的意味，「這就是中國法律制約危害國家安全活動的一個正常範例。」

胡錫進又「希望」異見人士做事要「有底線」，稱自己也認識「那樣的人」，但他們只是嘴上說，從不付諸行動，因此頂多只是社交媒體上賬號被封，人身都很自由。這些人「也不覺得自己有被捕的危險」，甚至「活得比胡錫進瀟灑」。

胡錫進聲稱，中國社會現在其實已經有不因言治罪的包容度，希望「709」律師那樣的「行動派」回歸法治範圍，不要刺激社會，「他們自己安全了，社會也可能多一份寬鬆的條件。」

被捕至今已超過3年半

資料顯示，自「709事件」中被捕至今日法院宣佈判決，王全璋已被羈押超過3年半，是「709事件」中被捕律師中最後一位受審的。該案上月下旬在天津閉門審理，法院當時指，案件涉及國家秘密，依法決定不公開開庭審理。