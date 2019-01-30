【基因改造嬰】科技部、財政部：加強項目科學倫理審查和監管

早前，原深圳南方科技大學副教授賀建奎的「基因編輯嬰兒」實驗引發科學倫理爭議，外界紛紛關注其項目獲得批准的程序和資金來源等問題。 科技部、財政部近日下發通知，要求加強國家重點研發項目的科學倫理審查和監管，強化資金管理主體責任。通知還要求科研人員自覺接受倫理審查和監管、強化責任和誠信意識。

賀建奎的「基因改造嬰」飽受批評，引發一場關於科學研究倫理的討論。（自然）

通知指出，要加強科學倫理的審查和監管。有關承擔單位和科研人員須恪守科學道德，遵守有關法律法規和倫理準則。相關單位應建立資質合格的倫理審查委員會，須對相關科研活動加強審查和監管；相關科研人員應自覺接受倫理審查和監管。

通知亦指出，要強化承擔單位和項目管理專業機構的責任。承擔單位應發揮科研項目和資金管理主體責任，結合單位的實際情況，修訂完善內部科研項目和資金管理制度，嚴格按照任務書的承諾，做好組織實施和支撐服務；中央高校、科研院要根據科研工作的特點，對科研需要的出差和會議按標準報銷相關費用，進一步簡化優化報銷管理，建立起科學合理、便捷高效的報銷管理機制。

要求強化科研人員責任意識

此外，通知還要求加強單位內部的政策宣傳與培訓，強化科研人員的責任和誠信意識，對違背承諾與誠信要求者加強責任追究，對嚴重失信行為實行聯合懲戒。項目管理專業機構要深入落實下放科技管理權限的工作，及時向項目承擔單位撥付資金，不得額外增加承擔單位的負擔。承擔單位及項目管理專業機構要根據相關要求，做好資金支付管理、公務卡管理、科研儀器設備採購管理等工作。

原深圳南方科技大學副教授賀建奎去年11月宣布，其團隊通過實驗誕下一對經基因編輯對愛滋病免疫的雙胞胎姊妹。是項實驗在全球引起軒然大波，廣東省「基因編輯嬰兒事件」調查組上周一（21日）發布消息稱，已初步查明事件係南方科技大學副教授賀建奎為追逐個人名利，自籌資金，蓄意逃避監管，私自組織有關人員，實施國家明令禁止的以生殖為目的的人類胚胎基因編輯活動。

（科技部網站）