中國計劃今年宇航發射30多次　年底送嫦娥五號去月球「挖土」採樣

中國航天科技集團於昨（29）日對外公布，2019年將計劃實施30多次宇航發射，預計發射航天器50餘顆。到今年年底，送嫦娥五號去月球採集樣品並送返地球。

圖為1：5的長征五號運載火箭。（VCG）

中國航天科技集團在北京發布《中國航天科技活動藍皮書（2018）》，回顧2018年中國航天活動，並介紹2019年宇航任務整體情況。

中國航天科技集團副總經理楊保華表示，今年（2019年），被稱為「胖五」的長征五號將運載火箭再度出征；嫦娥五號則會計劃於年底實現中國首次月球採樣返回，可謂技術難度大、系統複雜，是探月工程的標誌性任務。

楊保華接著說，眾所期待的北斗衛星導航工程，期間也會完成「7箭10星」發射任務，為2020年全球組網建設奠定基礎；而針對高解析對地觀測系統，將會實施「高分七號」衛星發射任務，完成觀測系統的建設。

中國去年航天發射次數世界第一

此外，載人航天工程「長征五號乙運載火箭」已經進入試樣研製，太空站的核心艙研製工作也按計劃順利實施，後續將開展發射場合練及首飛任務前的準備工作，為太空站建造階段全面展開奠定基礎。

2018年，中國航天科技集團成功完成突破歷史的37次發射，累計將103個航天器送入軌道，讓中國首次成為世界航天發射次數年度第一的國家，也彰顯中國航天發射能力逐步增強的能力。

（科技日報）