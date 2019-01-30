汕頭原市長蔡宗澤被開除黨籍　處分通報現「非法持有槍支」

廣東省紀委監委通報，去年7月落馬的廣東省政協原常委、汕頭市原市長蔡宗澤嚴重違紀違法，被開除黨籍和取消退休待遇，移送檢察機關、公安機關處理。

汕頭原市長蔡宗澤被開除黨籍。（網上圖片）

廣東省紀委監委通報稱，經查，蔡宗澤違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規持有高爾夫會員卡及打高爾夫球；違反廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮金，長期佔用公物歸個人使用；違反工作紀律，不正確履行職責，造成巨額國有資產損失。利用職務上的便利為他人謀取利益並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪；非法持有槍支彈藥，涉嫌非法持有槍支彈藥犯罪。

通報指出，蔡宗澤身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背離黨的宗旨，貪欲膨脹，中飽私囊，與不法商人沆瀣一氣，把公權力變為謀取私利的工具，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予蔡宗澤開除黨籍處分，取消其退休待遇，收繳其違紀違法所得，涉嫌受賄犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，涉嫌非法持有槍支彈藥犯罪問題移送公安機關依法處理。

公開資料顯示，蔡宗澤生於1952年，多年來在汕頭工作，歷任汕頭市政府辦公室主任、汕頭市龍湖區委書記、汕頭市委副書記兼市長、廣東省政協常委等職，於2015年3月退休。

「非法持有槍支」罪名較特殊

值得一提的是，蔡宗澤「非法持有槍支彈藥，涉嫌非法持有槍支彈藥犯罪」的罪名較為特殊，少見於官員的處分通報中。

但蔡宗澤並非第一個非法持槍的落馬官員。比如，本月被「雙開」的雲南德宏州人大常委會原黨組書記、主任余麻，他的其中一條罪名就是涉嫌非法持有槍支犯罪。

另據北京日報微信公眾號「長安街知事」報道，河北省委原常委、政法委原書記張越被指常常隨身攜帶兩把手槍，為將其拘捕，當局曾動用40名持槍特警進入張越辦公室，直接將他帶到車內。