蔡英文致函教宗稱遭陸打壓　國台辦：扮「花旦」告洋狀自取其辱

台灣總統蔡英文日前致函天主教教宗方濟各（Pope Francis），響應教宗「2019年世界和平日文告」。她在函中指出，在中國大陸的不斷打壓下，若要用兩個字形容台灣，最貼切的字眼是「堅韌」。 對此，大陸國台辦發言人馬曉光今天（30日）在例行記者會上指出，蔡英文扮演「花旦」告洋狀，不斷升高兩岸對立，都是為了一己之私、一黨之私。大陸只會威懾「台獨」勢力及其分裂活動，誰想對號入座，只能是自取其辱。

台灣副總統陳建仁（前右）去年10月赴梵蒂岡與教宗方濟各（左）會面。（中央社）

馬曉光指出，最近一段時間，蔡英文忽而裝成「大力水手」當網紅，忽而又扮演「花旦」告洋狀，不斷升高兩岸對立，煽動兩岸敵意，阻撓兩岸民眾的交流合作，破壞兩岸關係和平發展。「誰都看得出來，其這麼賣力地表演，不惜拿台灣民眾的利益做賭注，都是為了一己之私、一黨之私。」

馬曉光說，如果說大陸威懾了誰，那當然是台獨勢力及其分裂活動。台獨是台灣民眾根本利益的最大禍害，是兩岸關係和平發展的最大威脅。如果誰想對號入座，那只能自取其辱。

指民進黨與台民眾利益為敵

對於台灣前行政院長賴清德日前宣稱，台灣制定新憲法的時機已到，馬曉光指出，賴清德此前就宣稱自己是台獨工作者，如今他的台獨面目更加暴露無遺。他強調，以制憲為名推動法理台獨，只會把台灣推向危險的深淵，嚴重破壞台海和平穩定，陸方絕不會坐視。

至於陸委會主委陳明通在新春記者會上稱要落實「民主防護網」，完備安全防衞機制，並在拜會韓國瑜時對兩岸交流提出限制要求，馬曉光指這進一步暴露民進黨與台灣民眾利益為敵的本質，他們設置的「防線」、編織的「網絡」都擋不住兩岸同胞走近走實走好的步伐，最終只能是作繭自縛，被廣大台灣同胞所唾棄。

（國台辦）