【中美貿易戰】貿易談判人馬曬冷　達成協議最大阻礙在哪裏？

中美周三至周四（30至31日）再展開新一輪貿易談判，雙方代表團名單受到關注，中國國務院副總理劉鶴率團前往美國，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）等人磋商，並會在周四（31日）與總統特朗普會面，為中美貿易談判作最後衝刺。

不過分析相信，雙方在知識產權問題仍有很大分歧，可能會阻礙談判進度。