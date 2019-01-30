【中美貿易戰】貿易談判人馬曬冷　達成協議最大阻礙在哪裏？

中美周三至周四（30至31日）再展開新一輪貿易談判，雙方代表團名單受到關注，中國國務院副總理劉鶴率團前往美國，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）等人磋商，並會在周四（31日）與總統特朗普會面，為中美貿易談判作最後衝刺。
不過分析相信，雙方在知識產權問題仍有很大分歧，可能會阻礙談判進度。
中美人馬曬冷：海歸VS鷹派
中國貿易代表團再次由國務院副總理劉鶴率領，人民銀行行長易綱亦有隨團。兩人均有海歸背景，被視為今次中方貿易談判的重要人物。美方則派出貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），以及特朗普貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）兩位鷹派領銜談判。
國務院副總理劉鶴
現年67歲的劉鶴是國家主席習近平頭號經濟智囊，他在2018年3月上任中國副總理，由智囊走入決策者職位。劉鶴畢業於中國人民大學工業經濟系，之後在美國哈佛大學甘迺迪政治學院（Harvard Kennedy School）獲公共管理碩士（MPA）學位。《華爾街日報》報道，習近平在2014年5月曾向來訪的美國國家安全顧問多尼倫（Tom Donilon）介紹說：「這是劉鶴，他對我非常重要。」
中美貿易談判：中國副總理劉鶴已抵達華盛頓，周四（31日）次日談判將與美國總統特朗普會晤。（視覺中國）
中國人民銀行行長易綱
現年60歲的易綱是代表團另一位重要成員。他在美取得經濟學博士學位後1994年回國，於北大任教3年後加入人民銀行後工作至今，金融歷練豐富，被外界視為改革派學者。他在2018年接任已執掌中國央行15年的周小川，主導中國未來的貨幣政策。
中美貿易談判：人民銀行行長易綱亦會出席今次貿易談判。（中新社）
美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）
71歲的萊特希澤是知名貿易強硬鷹派，他在1980年代曾主導美國對日本的貿易戰；此輪中美貿易戰，亦是由他和其團隊主導發起，主張迫使北京改變經濟政策。
中美貿易談判：中美2018年12月舉行首腦會談後，美國總統特朗普委任鷹派人士貿易代表萊特希澤全權負責中美貿易談判。（視覺中國）
白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）
69歲的納瓦羅是著名鷹派經濟學家，他的貿易保護策略得到特朗普重用。納瓦羅著有《致命中國》（Death by China）一書，指控中國透過補貼向美國傾銷，好比發動一場對美國造成致命影響的經濟戰爭。
中美貿易談判：白宮鷹派貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）著有《致命中國》（Death by China）一書，指控中國透過補貼向美國傾銷，好比發動一場對美國造成致命影響的經濟戰爭。（視覺中國）
談判阻礙
中美貿易戰主要有兩個矛盾，第一是中美貿易逆差，特朗普政府抱怨逆差過大對美國造成損失；第二是知識產權問題，美方一直指責中國以強迫技術轉讓等方法盜取知識產權，同時指責中國的「中國製造2025」計劃威脅美國高科技主導地位。
美國商務代表團1月7日前往中國展開新一輪貿易談判，期間傳出中國願意大量增購美國商品，務求在2024年消除貿易逆差。不過華府對此仍然不滿，要求中國經濟模式作出根本改變，並改善知識產權問題。這亦會是決定今次貿易談判的重點及一大阻礙。
中美貿易談判：知識產權問題會是決定今次貿易談判的一大阻礙。（路透社）
雙方有得傾嗎？
《華爾街日報》周二（29日）報道，中美雙方仍存有分歧，在取消強制技術轉讓、停止特定產業保貼等方面的談判未取得實質成果。路透社周三（30日）亦引述知情人士指，無跡象顯示中方打算同意美方要求的深層次經濟結構改革。
分析相信，中美雙方都希望達成一個「讓自己看起來像贏家」的協議。
對中國而言，真正問題在於如何在不示弱的方式向美國讓步，以保住中國的聲譽及世界地位；至於美國方面，特朗普在停擺危機後，有意以協議振奮美國市場，並達成可拿來自誇的政績，以挽救自己的支持率。這樣看來，雙方還是「有得傾」。
（綜合報道）