李文足晤歐洲多國使館人權官員：盼各國要求中方無罪釋放王全璋

內地維權律師王全璋被控「顛覆國家政權罪」，1月28日遭天津市第二中級人民法院判囚4年半，剝奪政治權利5年，判決結果引起國際社會關注。 其妻李文足昨日（31日）與英國、美國、德國、歐盟、瑞士及荷蘭等使館的人權官員見面，促請各國要求中國無罪釋放王全璋。

李文足和同為「709」家屬的王峭嶺與英國駐華大使吳百納（Barbara Woodward）見面。（李文足facebook）

李文足今日 （1日）在社交網站發文指，自己昨日和同為「709」家屬的王峭嶺與英國駐華大使吳百納（Barbara Woodward）見面，其間她向吳百納提及到有關王全璋案件子的判決以及自己與兒子的近況。

李文足其後又與英國、美國、德國、歐盟、瑞士、荷蘭六國使館的人權官員見面，雙方就有關王全璋案件的判決情況及其他後續工作交流，各人權官員亦對王全璋身體狀況表達關切和擔憂。李文足則盼望各國政府可向中國政府明確提出要求，無罪釋放王全璋。

據早前報道，王全璋為「709事件」中最後一位結案的維權律師，在案件宣判前他已被當局羈押了約3年半，其間一直沒有任何消息。對於丈夫被判囚，李文足早前表示，王全璋是英雄，公檢法是違法的，她會一如既往的為丈夫維權，把兒子帶好 ，等待全璋回家。