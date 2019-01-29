王全璋入獄四年半　郭家麒嘆王無法與家人過年

在709大抓捕中被捕的律師王全璋被控顛覆國家政權罪，昨天（28日）被判處有期徒刑4年6個月，剝奪政治權利5年。支聯會、公民黨、社民連等政黨和組織今天發起遊行，由西區警署遊行至中聯辦，要求中方立刻釋放所有維權人士和維護律師。 公民黨立法會議員郭家麒慨嘆，農曆新年本應是中國人一家人團圓的節日，惟王全璋等維權律師無法與家人團聚，還要在監獄含冤受辱，他促中方立刻釋放維權人士和律師。

郭家麒（左一）促中方立刻釋放維權人士和律師。（羅君豪攝）

支聯會、公民黨、社民連等一行約三十人，今天下午由西區警署遊行至中聯辦，聲援被判入獄的王全璋和其他維權人士，他們把寫上「追究屠城責任」、「釋放民運人士」、「平反八九民運」、「釋放王全璋」等語句的揮春，貼在中聯辦的水牌後離開。

支聯會主席何俊仁表示，有些人知悉王全璋被輕判四年半後鬆了一口氣，「有人以為十年八年」，但他強調所有維權人士和律師只是行使公民權利，要求中方立即釋放有關人士。他又指，中方知道律師有專業能力和號召力，於是以大抓捕「打殘」維權律師群組，但他指支持公義精神的維護律師未被打壓到，仍然有很多年輕律師為維護人士發聲，他指香港相對中國較安全，指港人有責任為在內地被打壓的群組發聲。

郭家麒慨嘆，農曆新年本應是中國人一家人團圓的節日，惟王全璋等維權律師無法與家人團聚，還要在監獄含冤受辱，他促中方立刻釋放維權人士和律師。

被取消議員資格的社民連梁國雄表示，王全璋太太李文足早前獲德國總理默克爾接見，其後被輕判入獄四年半，反映和證明港人的關注有用，「否則唔會審得咁輕，同埋可重見天日」。他希望巿民可在年宵支持支聯會，以協助維權人士和律師。