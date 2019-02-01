公安部嚴打「民族資產解凍類」詐騙　公布43個項目組織

據公安部網站2月1日消息，公安部部署全國公安機關從1月起開展為期半年的打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動。 近日，各地公安機關迅速推進專項行動，偵破了一批民族資產解凍類詐騙案件，摧毀了一批犯罪網絡，抓獲了一批犯罪嫌疑人。

公安機關展示「民族資產解凍」騙局的涉案物品。（新華社/資料圖片）

公安機關查明了43個實施民族資產解凍類詐騙犯罪的虛假項目和組織，其共同特點是由廣西淩雲籍犯罪分子偽造政府公文、證件、印章，編造「民族大業」、「精準扶貧」、「養老幫扶」、「慈善富民」等詐騙項目，然後物色代理人並通過建立微信群等方式發展人員，謊稱繳納幾十元、上百元（人民幣，下同）的會費、報名費等費用後就能獲利數萬元、數十萬元甚至數百萬元報酬，進而實施詐騙。

公安部有關負責人表示，民族資產解凍類詐騙犯罪活動嚴重侵害群眾財產權益，嚴重損害黨和政府形象，嚴重危害社會穩定。公安機關將保持對此類犯罪的高壓嚴打態勢，維護群眾合法權益。

公安機關提醒，中國沒有任何民族資產解凍類項目和相關組織，不要受騙上當；按照法律規定，轉發、鼓動、宣傳民族資產解凍類相關信息，或者組建相關微信群、招募會員、收取費用、進京聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法嚴厲查處。

43個民族資產解凍類詐騙虛假項目和組織如下：