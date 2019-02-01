公安部嚴打「民族資產解凍類」詐騙　公布43個項目組織

據公安部網站2月1日消息，公安部部署全國公安機關從1月起開展為期半年的打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動。
近日，各地公安機關迅速推進專項行動，偵破了一批民族資產解凍類詐騙案件，摧毀了一批犯罪網絡，抓獲了一批犯罪嫌疑人。
公安機關展示「民族資產解凍」騙局的涉案物品。（新華社/資料圖片）
公安機關查明了43個實施民族資產解凍類詐騙犯罪的虛假項目和組織，其共同特點是由廣西淩雲籍犯罪分子偽造政府公文、證件、印章，編造「民族大業」、「精準扶貧」、「養老幫扶」、「慈善富民」等詐騙項目，然後物色代理人並通過建立微信群等方式發展人員，謊稱繳納幾十元、上百元（人民幣，下同）的會費、報名費等費用後就能獲利數萬元、數十萬元甚至數百萬元報酬，進而實施詐騙。
公安部有關負責人表示，民族資產解凍類詐騙犯罪活動嚴重侵害群眾財產權益，嚴重損害黨和政府形象，嚴重危害社會穩定。公安機關將保持對此類犯罪的高壓嚴打態勢，維護群眾合法權益。
公安機關提醒，中國沒有任何民族資產解凍類項目和相關組織，不要受騙上當；按照法律規定，轉發、鼓動、宣傳民族資產解凍類相關信息，或者組建相關微信群、招募會員、收取費用、進京聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法嚴厲查處。
43個民族資產解凍類詐騙虛假項目和組織如下：
1.全國民族資產解凍委員會
2.中華民族扶貧基金會
3.中華民族基金會
4.中華民族愛心基金會
5.梅花協會
6.中華民族第九路軍項目
7.中國夢想啟航基金會
8.國際民族資產最高解凍委員會
9.民生福利基金會
10.專項扶貧民生福利基金會
11.中華博愛大系統
12.中國人際網項目
13.精準扶貧項目
14.民族改革大業項目
15.國家物聯網項目
16.共產主義社區項目
17.共產主義一卡通項目
18.孫中山扶貧基金會
19.福民慈善基金會
20.愛德李氏基金會
21.如意園基金會
22.陝西華夏幫扶項目
23.慈善富民總部
24.精準慈善項目
25.江龍慈善聯盟
26.解凍民族資產眾籌基金
27.亞投行招聘理事會項目
28.三民城項目
29.皇族資產項目
30.巨龍國際項目
31.預備役項目
32.海濤扶貧養老平臺
33.紅十房源基金會
34.北斗共用聯盟
35.九九歸一項目
36.物聯網數字貨幣項目
37.人間情人間愛項目
38.Y總部綜合項目
39.綠葉大生活項目
40.安信民生項目
41.青龍騰飛基金會
42.五洲聯合政府
43.黃氏基金會