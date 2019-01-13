南寧47歲女高息集資詐騙2.5億後隱藏行蹤　因「太靚女」被認出

2016年底，廣西南寧發生一宗非法集資詐騙案，當地一家投資公司以高息利誘成功吸納2.5億 （人民幣，下同）的「集資」後，隨即人去留空，兩名公司負責人亦失去聯絡。 事發至今已逾兩年，其中一人由於「顏值太高」，昨日（12日）竟在南寧某養生館被受害者發現認出，最終落網被捕。

時至2016年11月，「投資者們」發現金銘公司人去樓空，也無法聯絡公司負責人譚女與張某，於是向警方報案。（網上圖片）

案件起源始於2015年初到2016年10月，廣西金銘投資有限公司（下稱「金銘公司」）以投資上林、柳州及北京的三個項目為由，向數百人「集資」，承諾給予最高達30%的年息作為回報。時至2016年11月，「投資者們」發現金銘公司人去樓空，也無法聯絡公司負責人譚女與張某，於是向警方報案。據稱，受害者當中被騙金額最多的達1000萬元，少的也有數萬元，總計涉案金額達2.5億元。

經過調查，警方發現所謂的投資其實是精心策劃的騙局。2017年8月，譚女被貴州警方拘捕，她被押送回南寧受審時處於哺乳期間，警方對其進行取保候審。但取保候審期限結束後，她又再次失蹤。

據了解，譚女（中）今年47歲，由於長相出眾，較容易辨認，受害者們便成立微信群，每天都在街上留意能不能認出她。（網上圖片）

在南寧某養生館被認出

據了解，譚女今年47歲，由於長相出眾，較容易辨認，受害者們便成立微信群，每天都在街上留意能不能認出她。終於到了昨日（12日）下午，有受害者在南寧市廣園路某養生館發現譚女的行蹤，便及時叫來其他受害者將她堵住，再報警移交公安機關。據了解，譚女已被送往南寧市看守所，目前此案仍在進一步調查中。