【王全璋案】四位「709妻子」赴天津陪王全璋「過年」

在「709事件」中被捕，並被羈押超過3年半的內地維權律師王全璋，此前於2019年1月28日上午被天津市第二中級人民法院認定顛覆國家政權罪成，判處有期徒刑四年六個月，剝奪政治權利五年。 2月4日，農曆新年除夕，包括王全璋妻子李文足在內的四位「709」案維權律師的妻子，以及王全璋的姐姐王全秀，一同前往天津第一看守所，希望陪同被囚禁在那裡的王全璋過年。不過，當局拒絕李文足與丈夫會面。

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新年除夕前往天津第一看守所的四位女士除了王全璋的妻子李文足以及姐姐王全秀以外，還有其他三位「709」案維權律師的妻子王峭嶺、原姍姍、劉二敏。

幾位女士抵達天津第二看守所以後，守在監獄外高喊：「全璋，我們陪你過年。」

維權律師謝燕益的妻子原珊珊對媒體說：「今天我們下午3點到了天津市第一看守所，因為在中國比較講究守年麼，一直守到凌晨12點以後。王全璋的妻子李文足、姐姐王全秀，還有其他的家屬，隔著高牆送給王全璋一些祝福。我們希望王全璋能夠正常的回家，然後過上正常的生活。」

幾位女士來到天津第一看守所後，給王全璋送了錢和其他物品，據稱，看守所警察的態度比以前要客氣很多。李和平律師的妻子王峭嶺稱這簡直是「太阳打西边出来了」，她又說，對於警察態度改善「李文足觉得特别不适应，我们都不适应，尤其警察微笑了一下」

不過，雖然警察比以前客氣，但還像以前一樣，她們無法見到王全璋。

（綜合報道）