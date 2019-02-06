【愛滋注射劑】江西新生兒對愛滋病毒呈弱陽性揭發事件

2月5日晚間，上海新興醫藥的靜注人免疫球蛋白被檢測呈愛滋抗體陽性的消息爆出。據內地媒體報導，目前國家衛健委等相關主管部門人士都趕赴現場，但還未立案。 此外，媒體還指出，此次事發始於江西一位新生兒在醫院各項檢查時一度發現了愛滋病呈弱陽性，依據追溯體系追查到了上海新興醫藥的這批次靜注人免疫球蛋白。

網上流傳的《關於暫停使用上海新興醫藥股份有限公司相關批號靜注人免疫球蛋白的通知》

該消息所涉及的靜注人免疫球蛋白，該批次共批簽發12226瓶，有效期至2021年6月8日，由上海市食品藥品檢驗所批簽發。

目前國家衛健委等相關主管部門人士都已在現場，但還未立案。

就靜注人免疫球蛋白，有消息人士透露，專家在對該批次靜注人免疫球蛋白的原料所製成的其他產品進行檢查時，並未發現愛滋病陽性。此外，上海新興醫藥據稱也用同批次的原料生產了其他血液製品，有消息人士稱，有關專家緊急抽檢時在這些產品中並未發現愛滋病陽性。

關於上海新興醫藥的靜注人免疫球蛋白事件，始於江西一位新生兒。據了解，該新生兒近期因身體不適，在醫院各項檢查時發現了愛滋病呈弱陽性；不過，之後，再度檢測時又未出現這一愛滋病弱陽性，然而在對愛滋病弱陽性這一情況追查時，依據追溯體系追查到了上海新興醫藥的這批次靜注人免疫球蛋白。

靜脈注射人免疫球蛋白是利用從人體血液提取出的免疫球蛋白製備的免疫製劑，是一種廣譜抗病毒製劑，一般在臨床上用於治療免疫疾病。

據介紹，弱陽性就是在檢查中出現的可能性，還無法完全確定，需要再次檢查以確定。

（經濟觀察報）