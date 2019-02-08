【章瑩穎案】檢方提出更多證據：疑兇公寓內發現血手印

備受關注的中國女學者章瑩穎在美被綁架殺害事件近日再有進展。美媒報道稱，檢方在最新檔案中提出更多證據，包括疑兇公寓內發現血手印，以及嗅探犬在疑兇家中檢測到屍體痕跡。檢方指上述證據有助於證明疑犯基斯騰森將章瑩穎綁架並殺害。

章瑩穎案疑犯布倫特‧基斯騰森。（網絡圖片）

被告基斯騰森的辯護律師曾於2018年8月提出一項動議，旨在尋求排除這些血液檢查作為案件證據，還希望舉行關於DNA可靠性和使用血液檢測的聽證會。美國聯邦檢察官周三（6日）回應稱，在基斯騰森公寓內發現了手印狀的血漬，且FBI生物鑑定專家亦證明在被告臥室發現章瑩穎的DNA，並稱這些檢測在科學上是可靠的，沒有舉行聽證會的必要。

檢察官還提到，嗅探犬在疑犯家中浴室門和水槽附近，檢測到屍體的痕跡。此外，臥室牆壁和地板上亦可能留有血漬。不過，基斯騰森的律師堅稱，檢方取證技術不可靠，亦無法證明血液來自章瑩穎。

去年6月初，26歲的赴美中國女交流生章瑩穎在伊利諾伊州失蹤，章瑩穎失蹤前最後一次現身，是在伊利諾伊大學香檳分校（UIUC）校園的一個巴士站附近搭上基斯騰森的私家車。警方其後以涉嫌綁架章瑩穎為由拘捕28歲的基斯騰森。2017年7月，檢察官正式對基斯騰森提出控訴，此案已經延期至今年4月2日審判。若綁架殺人罪成，基斯騰森將面臨死刑或終身監禁。

(FOX News/AP)