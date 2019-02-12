【探月】嫦娥四號和玉兔二號再次休眠　月面累計行駛120米

「嫦娥四號」探測器上月初歷史性首次在月球背面著陸，月球車「玉兔二號」巡視器與著陸器成功分離，進行科學探測。因應月球環境，兩器上月中旬進入月夜休眠期，並上月底的月晝來臨時完成自主喚醒，繼續探測工作。 據中新網11日報道，著陸器及巡視器按計劃迎來第二個月夜休眠期，已於2月11日19時與19時30分先後進入休眠模式。

美國太空總署（NASA）近日發布利用月球勘測軌道飛行器（LRO）拍攝到的「嫦娥四號」著陸器及月球車照片。（NASA）

據中國探月工程官方微博消息，春節期間，嫦娥四號著陸器和巡視器工作穩定，能量平衡，各系統工況正常，數據傳收正常，紅外成像光譜儀、中性原子探測儀等科學載荷順利開展科學探測活動。

巡視器於2月11日2時22分移動至LEO0210點，在月面累計行駛120米左右。經地面分析，目前著陸器、巡視器狀態滿足月夜休眠要求，按計劃進入月夜休眠模式。巡視器預計將於2月28日喚醒，著陸器預計將於3月1日喚醒，繼續開展科學探測活動。

據了解，只有在月晝期間，嫦娥四號和玉兔二號才能獲得作為主要能源的太陽能，月夜時需要暫時斷電休眠，不進行科學探測任務。由於一個月晝或月夜大約等於地球的14日，即嫦娥四號和玉兔二號每次休眠和工作的時間約為14日。另外在月晝正午時分，玉兔二號也需要「午休」。

（中新網）