嫦娥四號和玉兔二號退出休眠模式　繼續開展月球探測工作

「嫦娥四號」探測器本月初歷史性首次在月球背面著陸，月球車「玉兔二號」與著陸器成功分離，進行科學探測。但因應月夜來臨，兩器在本月中旬先後暫時斷電休眠。 國家航天局消息，嫦娥四號著陸器和玉兔二號探測器已完成自主喚醒，退出月夜休眠模式，將繼續開展月球探測工作。

嫦娥四號著陸後所拍攝到的月背照片。（視覺中國）

國家航天局消息指，1月29日下午8時，玉兔二號完成自主喚醒，1月30日下午8時39分，嫦娥四號著陸器接受光照自主喚醒；關鍵設備按預定程序相繼通電開機，安全度過首個月夜。此外，著陸器上配置的同位素溫差電池為月夜溫度採集器順利供電，保障該採集器於測點位置成功監測第一月夜溫度變化情況，為中國探月工程首次獲取月夜溫度探測數據。

目前，玉兔二號位於著陸器西北約18米處。兩器正常工作，通過「鵲橋」中繼星與地面通訊和數據傳輸狀態穩定，將按計劃繼續開展科學探測。

據了解，因應月球的環境，嫦娥四號和玉兔二號分成工作和休眠兩種模式。只有在月晝期間，嫦娥四號和玉兔二號才能獲得作為主要能源的太陽能，月夜時需要暫時斷電休眠，不進行科學探測任務。由於一個月晝或月夜大約等於地球的14日，即嫦娥四號和玉兔二號每次休眠和工作的時間約為14日。不過在月晝正午時分，玉兔二號也需要「午休」。