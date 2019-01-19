【嫦娥四號】NASA：與中方展開合作　任何發現都將分享

據新華社消息，美國國家航空暨太空總署（NASA）18日發布公報表示，正就嫦娥四號任務與中方展開合作，預計將於31日利用美國「月球勘測軌道器」（LRO）對嫦娥四號著陸點進行成像。 NASA說，過去一個月，與中國國家航天局討論了對嫦娥四號著陸時掀起煙塵的跡像進行觀測的可能性。

1月3日10時26分，嫦娥四號探測器自主著陸在月球背面南極-艾特肯盆地內的馮·卡門撞擊坑內，實現人類探測器首次在月球背面軟著陸。（新華社）

1月3日10時26分，嫦娥四號探測器自主著陸在月球背面南極-艾特肯盆地內的馮·卡門撞擊坑內，實現人類探測器首次月背軟著陸。

中國探月工程副總指揮吳艷華14日表示，中美兩國太空部門在嫦娥四號登月計劃上實現合作，NASA提供了美國的衛星的訊息，中方把嫦娥四號著陸月球的經緯度和時間通報美方，以便NASA的月球軌道飛行器（LRO）對嫦娥四號1月3日在月球降落進行觀測。

嫦娥四號探測器著陸月球背面。圖為1月3日在北京航天飛行控制中心拍攝的嫦娥四號探測器展開太陽翼。（新華社） 但NASA說，「由於一些原因」，「月球勘測軌道器」上搭載的設備未能調整好軌道、以最優位置在嫦娥四號著陸過程中進行成像。 但NASA表示，他們仍對嫦娥四號降落產生的揚塵感興趣，據介紹，航天器著陸時揚起的月塵可以為未來的登月任務提供信息，例如為後續航天器的著陸方式研究提供參考信息。 比照2013年LRO與嫦娥三號合作方式，此次LRO將在31日飛越嫦娥四號登陸點時拍攝照片。 NASA表示，中美兩家航天機構達成協議，合作產生的任何重要發現都將於2月在維也納召開的聯合國和平利用外層空間委員會科學和技術小組委員會會議上分享。

自2011年以來，美國國會禁止NASA和白宮科技政策辦公室利用聯邦資金，參與任何與中國和中國國有企業有關的雙邊合作計劃。但也可以有例外，即NASA必須讓國會和聯邦調查局（FBI）相信，與中國的合作不會導致有關國家安全和經濟安全的技術與資料被洩露。

NASA在公告中強調，與中國的合作「透明、互惠、互利」，符合美國政府和國會的規定，並表示美國計劃重回月球，與國際夥伴持續展開合作至關重要。