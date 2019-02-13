新西蘭航空飛上海班機被迫折返　中國民航局：該飛機未經審定批准

新西蘭航空公司（Air New Zealand）上周六（9日）深夜一班由奧克蘭出發前往上海的NZ289班機因發覺沒有中國的降落許可，起飛5小時後折返，帶着270名乘客回到奧克蘭（Auckland）。 中國民用航空局（民航局）今日（13日）在記者會上回應稱，新西蘭航空公司當時錯誤調配一班未經中國官方審定批准的航班執飛，才會導致事件發生。

中國民航局運行監控中心副主任孫韶華回應事件。（中國民航網）

中國民航局運行監控中心副主任孫韶華在記者會上表示，經與新西蘭航空公司證實，該公司在飛機調配派遣過程中出現失誤，將一架尚未經中國民航管理部門審定批准的波音787-9飛機派遣執飛奧克蘭至上海的航班，才導致折返事件發生。

孫韶華稱，航空公司在飛行途中發現失誤，並主動決定返航奧克蘭。該飛機在起飛後4至5小時左右折返，還沒有進入到中國國境，執行該航班的波音787-9飛機註冊號為ZK-NZQ，未列入中國頒發給新西蘭航運行規範中。

孫韶華解釋稱，按照中國民航規章，《外國公共航空運輸承運人運行合格審定規則》（CCAR-129部）規定，在執行至中國的航班時，使用的航空器必須事先經過中國民航局批准並列入CCAR-129部的《運行規範》，而美國和歐盟也有類似等同的做法。

涉事飛機起飛5小時後折返

早前報道，新西蘭航空上周六（9日）深夜由奧克蘭出發前往上海的NZ289班機因發覺沒有中國的降落許可，起飛5小時後折返，帶着270名乘客回到奧克蘭。中國外交部事後回應指，這架飛機由於臨時調配不當，未獲得目的地落地許可，飛行途中自行決定回程。