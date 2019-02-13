北交大爆炸致3死事故原因查明　學校黨委書記等12人被問責

北京交通大學市政與環境工程實驗室去年12月發生爆炸燃燒，事故造成3名參與實驗的學生死亡。 據北京日報13日報道，北京市政府近日公布該事故調查報告，認定其是一起責任事故，事故原因與鎂粉爆炸有關。

北京交通大學東校區2號樓實驗室去年12月26日上午發生爆炸起火，事發時煙霧彌漫。（網絡圖片）

報道稱，經調查，事故直接原因為：在使用攪拌機對鎂粉和磷酸攪拌、反應過程中，料斗內產生的氫氣被攪拌機轉軸處金屬摩擦、碰撞產生的火花點燃爆炸，繼而引發鎂粉粉塵雲爆炸，爆炸引起周邊鎂粉和其他可燃物燃燒，造成現場3名學生燒死。

事故調查組同時認定，北京交通大學有關人員違規開展試驗、冒險作業；違規購買、違法儲存危險化學品；對實驗室和科研項目安全管理不到位。目前公安機關已經對事發科研項目負責人李德生和事發實驗室管理人員張瓊依法立案偵查，追究刑事責任。

另外經教育部和北京交通大學研究決定，對學校黨委書記曹國永、校長寧濱、副校長關忠良等12名幹部及土木建築工程學院黨委進行問責，並分別給予黨紀政紀處分。

據悉，當時在爆炸事故發生後，校方曾供稱環境工程實驗室是在進行「垃圾滲濾液污水處理科研試驗」，但遇難學生的家屬認為，實驗室中堆放的大量易燃易爆危險品，才是爆炸的根本原因。且在事故發生前一天，幾名學生曾以周邊居民的名義，向環保部門舉報實驗室中有「30桶鎂粉」，希望提請有關部門注意該校實驗室當中囤放大量易燃易爆危險品的隱患，但並未收到回復。

（綜合報道）