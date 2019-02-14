賭王千金何超蓮參加佛山政協會議　提案關注港澳青年大灣區創業

北京全國「兩會」將於三月初舉行，各省市地方「兩會」近日陸續召開。周三（13日），佛山市政協十二屆三次會議開幕，其中最受矚目的政協委員，一定是澳門「賭王」何鴻燊與其三姨太陳婉珍所生的龍鳳胎之女何超蓮。

何超蓮13日首次以政協委員身份出席佛山市政協會議。（視覺中國）

+ 3 + 2

何超蓮曾被傳媒稱為「全球最索千金」，她在2012年以一級榮譽成績畢業於英國倫敦大學皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London）經濟學學士。何超蓮當天以白色襯衫配黑色休閒西裝出席會議，並在Facebook專頁貼出政協會議出席證的自拍照，指自己「第一次參加政協會議，我會抱著學習的態度向大家多多學習」。

而在會議開幕前，大會組委會相關負責人特意介紹了何超蓮，指她是首次以政協委員身份參加佛山兩會，且「90後」的她也是最年輕的委員之一。

據悉，何超蓮在本次會議提出了港澳青年大灣區創業、公益等方面5個提案，重點關注港澳青年大灣區創業。作為台灣牛肉麵店老闆及慈善機構「Smile with us HK（一起微笑）」創辦人，何超蓮還特別提到餐飲業，她認為若大灣區城市能給予港澳青年優惠，為他們創業初期提供便利，會提升大灣區吸引力。

而對於外界關心賭王何鴻燊的健康，何超蓮當天稱「他很好」，並對大家對其父親的關心表示感謝。

（綜合報道）