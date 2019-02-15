【中美貿易談判】習近平：合作有原則　冀下周磋商促達成雙贏協議

中美雙方官員周五（15日）結束一連兩日在北京召開的高級別經貿磋商，中國國家主席習近平下午會見美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）。習近平在會中表示，雙方下周還將在華盛頓見面，希望能推動達成互利雙贏的協議。 另據《華爾街日報》報道，據知情人士透露，中美代表在本輪談判期間，在達成一項全面貿易協議、平息兩國貿易紛爭方面取得一定進展。據報該協議將採用諒解備忘錄的形式，中美元首在可能於晚些時候舉行的峰會上將據此敲定一項協議。

中美貿易談判：習近平會見美方官員代表。（路透社）

據央視新聞15日消息， 習近平在會中指出，保持中美關係健康穩定發展，符合兩國人民根本利益，也是國際社會普遍期待。又提到去年12月他和美國總統特朗普在阿根廷會晤期間達成重要共識，希望雙方團隊按照中美領導人確定的原則和方向，加強溝通、聚焦合作、管控分歧，推動中美經貿合作和兩國關係健康穩定向前發展。

習近平指出，去年12月以來，兩國經貿團隊開展了密集和有益的磋商。他認為，合作是最好的選擇。對於雙方經貿分歧和摩擦問題，中國願意採取合作的方式加以解決，推動達成雙方都能接受的協議。但習近平強調，合作是有原則的。雙方團隊這兩天的磋商取得了重要階段性進展。下周，雙方還將在華盛頓見面，希望能推動達成互利雙贏的協議。

報道稱，萊特希澤和姆努欽表示，過去兩天裡就雙方共同關心的經貿問題進行了深入討論，在重要和困難的問題上取得了新的進展。下階段，美方團隊願同中方團隊一道密切溝通。爭取達成符合雙方利益的協議。

萊特希澤和姆努欽又提到，特朗普期待著同習近平保持密切溝通。習近平則表示非常珍視同特朗普的良好工作關係，願同他通過各種方式保持聯繫。

（央視新聞）