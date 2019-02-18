【權健黑幕】患癌過世女童父提控　天津警方稱無犯罪事實不予立案

內地著名醫學知識分享網站的微信公眾號「丁香醫生」，去年12月揭發總部位於天津的持牌直銷公司權健集團涉嫌虛假宣傳、非法傳銷等問題。文章以3年前患癌去世的內蒙古4歲女童周洋為例，周父聽信權健的推銷中斷化療，使用權健的抗癌產品，導致病情惡化，最終不幸離世。 周父上月中在律師的陪同下，向天津警方報案，提交對權健及公司創始人兼董事長束昱輝的刑事控告書。最新消息指，天津警方以「沒有犯罪事實」為由，決定不予立案。

周洋患有惡性生殖細胞瘤，最終病情惡化逝世。（丁香醫生）

1月18日，周洋父親周二力在律師的陪同下向天津警方報案。他控告權健始創人兼董事長束昱輝非法行醫及銷售假藥，明知不具備行醫資格，仍非法行醫，造成嚴重後果，要求追究其刑事責任；同時控告權健和束昱輝利用周洋作虛假廣告宣傳。

不過，天津公安局武清分局2019年2月16日發出《不予立案通知書》，針對周二力束昱輝非法行醫及銷售假藥和權健及束昱輝利用周洋進行虛假廣告宣傳，武清分局經審查認為「沒有犯罪事實」，決定不予立案。但如果不服決定，仍可在7日內向武清分局申請複議。

早前報道，「丁香醫生」所揭出的權健黑幕在內地社會引起高度關注，涉及權健的種種醜聞也相繼曝光。天津警方今年1月1日起，對權健公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪立案偵查。目前包括束昱輝在內等16名疑犯，已被檢察機關批准逮捕。