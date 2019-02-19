【非洲豬瘟】廣西北海發生疫情　924頭豬死亡　疫區已封鎖

2月18日晚間，廣西北海市銀海區人民政府發佈封鎖非洲豬瘟疫區的命令，即日起對兩個疫區進行封鎖。19日，當地已開始組織對疫區存欄生豬進行撲殺。 另據農業農村部消息，北海市兩個養殖小區共存欄生豬2.36萬頭，發病1629頭，死亡924頭。

當地政府發布的《封鎖令》。（中新網）

《封鎖令》指出，福成鎮葉開養殖社區與平陽鎮紅穀養殖社區發生非洲豬瘟疫情，為迅速控制撲滅疫情，阻止疫情蔓延，立即啟動應急處置預案。即日起對疫區實行封鎖，封鎖範圍是：(一)以福成鎮葉開養殖社區為疫點，由疫點邊緣向外延伸3公里的區域；(二)以平陽鎮紅穀養殖社區為疫點，由疫點邊緣向外延伸3公里的區域。

2月18日下午記者趕赴疫區採訪時看到，位於北海福成機場附近的葉開養殖社區已被警戒線封鎖，工作人員對現場展開消毒等工作，多台挖掘機正在挖掘一個數十米寬、準備用來填埋豬的土坑，養殖社區內的一處林地及個別豬舍堆放著大量死豬，臭氣難聞。

葉開養殖社區的生豬養殖戶稱，今年春節前，生豬就開始有發燒和嘔吐現象，發病時體上出現有色斑。2月2日開始出現死豬情況，死亡數量隨後逐漸增加，隨後相關部門介入調查。

（中新網）