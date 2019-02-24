安徽鄉官強拆被捅死　嫌疑人被當場控制

今天（24日）上午，安徽省阜陽市臨泉縣公安局發通報稱，2月23日該縣陶老鄉有一人被刀捅傷致死。記者24日從陶老鄉政府獲悉，被捅身亡者為該鄉人大主席姜紅偉，當天在與其他工作人員處理拆除違建事情時，被一村民刀捅身亡。目前臨泉警方正在對案件進一步偵查中。

嫌疑人已經被警方逮捕。（網絡圖片）

今日上午9時許，安徽省阜陽市臨泉縣公安局官方微博通報稱，2月23日10時30分許，臨泉縣陶老鄉黃莊行政村大田埂自然村發生一起刑事案件。犯罪嫌疑人周某朝（男，53歲，臨泉縣人）持刀將受害人姜某偉（男，37歲，臨泉縣人）捅傷，姜某偉經搶救無效死亡。犯罪嫌疑人周某朝被當場抓獲，目前案件正在進一步偵查中。

據悉，警方通報中的被捅身亡者為臨泉縣陶老鄉人大主席姜紅偉，曾擔任陶老鄉黨委副書記。陶老鄉政府多名工作人員介紹，事發當天姜紅偉與其他工作人員一起到大田埂自然村處理拆除違建的事情。當被問及違建認定工作及相關保障措施等具體情況時，以上工作人員均稱當時不在場，不了解情況。

大田埂自然村一村民表示，事發時姜某偉等鄉幹部帶著幾十人和挖掘機來做拆遷工作，對於拆遷的名義，其稱並不清楚，「說是臨泉縣下發的文件。」據其介紹，周某朝的房子建了已有10餘年。

村民稱「強拆」 官方稱有補償

媒體發現，2017年5月，曾有人在人民網地方領導留言板上反映「陶老鄉強拆問題」，其中寫道：「陶老鄉政府緊僅靠一個公告就將該村一百多戶村民的房屋認定為違建，要求予以強拆，而且在和村民的談判過程中隻字不提公告所說的安置措施，也不按照公告要求和村民簽訂任何書面補償檔，強制要求村民先搬離自己居住了十多年的房屋，村民對此不服。」

當時，阜陽市人民政府辦公室回復稱，所拆建築物均為沿河道建房的違章建築，一律零補償拆除。

上述回復還寫道，臨泉縣針對自願搬離的群眾實行獎補措施。若有不清楚地方請與陶老鄉政府聯繫。連絡人正是此次被捅死的姜紅偉。

（新京報）