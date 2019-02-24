【江蘇過期疫苗】33人被問責追究　涉事衛生院正副院長已遭法辦

近日，就金湖縣黎城衛生院過期疫苗事件，江蘇省公布事件起因為當地政府及主管部門監管不力，接種單位管理混亂，以及工作人員違規操作。 據《揚子晚報》2月24日報道，官方指已針對145名涉事兒童作醫學觀察及體檢，安排補種，未發現與疫苗直接相關的健康異常情況。

家長發現孩子接種的疫苗已經過期。（網上圖片）

官方指相關責任單位和33名責任人已被問責，其中淮安市副市長顧坤、市衛生健康委主任孫邦貴受到「政務警告處分」，市衛生健康委副主任吳雲生受到「政務記過處分」；金湖縣委書記張志勇、縣長徐亞平受到「黨內嚴重警告處分」，副縣長高昌萍受到「政務降級處分」；淮安市、金湖縣衛生健康行政部門和疾控、衛生監督等機構相關負責人分別受到相應「黨紀政務處分」。

另外金湖縣醫院集團發展中心主任、黎城衛生院院長汪泓涉嫌職務犯罪，目前已被留置；黎城衛生院原副院長劉志兵等6名直接涉事人員分別受到開除黨籍、開除公職處分，劉志兵等2人已經移送司法機關，依法追究法律責任。

金湖縣委書記張志勇被憤怒的家長圍毆。（視聽金湖）

縣委書記遭家長圍毆

今年1月，江蘇淮安金湖縣黎城衞生院被揭發為兒童接種的「脊髓灰質炎減毒活疫苗」已經過期，至少145名兒童受害，官方後來更證實「出事」疫苗不止一種。

1月11日上午，大批家長聚集金湖縣政府要求解釋，縣委書記張志勇親自出面解釋，卻因大耍官腔被家長圍毆。警方於事發後一日（12日）通報稱，當日有3名在場男子不是疫苗兒童家長，特意到場「煽動滋事造謠惑眾」，被分別處以刑事拘留和治安拘留。