【流浪地球】導演郭帆：與荷里活差距仍大　票房成功因觀眾寬容

由吳京與吳孟達等主演、改編自著名科幻小說作家劉慈欣同名電影《流浪地球》，早前在大年初一（2月5日）於國內開畫即引爆熱潮，票房至今（25日）已突破43.5億元（人民幣，下同），成為中國歷來第二最賣座電影，目標更指向《戰狼II》56億的紀錄。 《流浪地球》導演郭帆今日在美國曼哈頓舉辦影迷見面會時表示，雖然該片取得大成功，但中國科幻電影和荷里活仍有很大差距，票房上取得成功，主要是因為觀眾的寬容；他又強調，現在的科幻片和國家對應的，只有國家的航天工業夠強大，拍出的科幻片才能更被觀眾信任。

郭帆在美國出席流浪地球路演。他直言，中國科幻片與荷里活差距仍大，票房成功因觀眾寬容。（微博）

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《流浪地球》導演郭帆和製片人龔格爾24日在曼哈頓舉辦影迷見面會。雖然該片作為中國第一部科幻大片在票房上取得巨大成功，但郭帆表示，中國科幻電影在製作上與荷里活仍有25年到30年的差距，在特效製作方面也有10年左右的差距，跟頂級科幻片導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）和占士金馬倫（James Cameron）相比恐怕有100年的差距，「這部電影在客觀上有很多不足，之所以票房上取得成功，主要是因為觀眾的寬容」。

他又說，能寫出「西遊記」的中國人從來不缺想像力，但拍攝科幻電影缺乏的是製作電影的技術和經驗，「我們沒有荷里活的特效技術，電影很多鏡頭都靠人工完成；例如在空間站的一個鏡頭，吳京面前有100多塊屏幕，按荷里活的製作完全可以使用特效，但我們只好用100多塊真屏幕，後端連接100多個筆記本電腦控制，全人工操作。」

《流浪地球》成為賀歲檔票房神話，有內地影評網站分析其最終有望突破50億人民幣票房，甚至挑戰《戰狼2》的中國票房記錄。（資料圖片）

科幻片與國家航天工業對應

郭帆直言，「流浪地球」只是中國科幻電影發展的開始，因此電影的受眾主要還是中國觀眾，在北美上映並不代表「走出去」。他表示，現在的科幻片和國家是一一對應的，只有國家的航天工業夠強大，拍出的科幻片才能更被觀眾信任；等到中國的電影工業不斷提升後，做出全球視角的科幻電影，那時才能稱得上中國科幻片走向世界。

郭帆續指，如果劉慈欣能繼續授予版權，未來可能會推出「流浪地球」系列電影；「希望這次的成功能讓更多觀眾喜歡科幻片，也讓更多投資人投資科幻片，給更多科幻片導演機會」。