【流浪地球】香港終於正式上畫　內地票房勢破《戰狼II》

由吳京與吳孟達等主演、改編自著名科幻小說作家劉慈欣同名電影《流浪地球》，早前在大年初一(2月5日)於中國大陸開畫即引爆熱潮，上映至今累積票房已達41億元人民幣，已超越去年林超賢執導的《紅海行動》，成為中國大陸歷來第二最賣座電影，目標更指向《戰狼II》56億的紀錄。 有見勢強，《流浪地球》將會於2月28日在香港上映，讓大家感受中國科幻電影的味道。

雖然吳京是客串性質，不過就是宣傳重點。

狂收超過40億票房，中國史上No.1賣座科幻片《流浪地球》，故事講述2075年，太陽即將毀滅，人類展開「流浪地球」計畫，在地表上建造巨大發動機，試圖推動地球，帶人類逃離太陽系。然而宇宙之路危機四伏，中國太空人劉培強 (吳京 飾) 與全球科研人員奮不顧身，與時競賽，為人類未來展開不可能的任務。

繼《戰狼II》後，吳京又再一次成為票房保證，現時個人的累積票房已過100億人民幣。

吳孟達《流浪地球》大年初一上映 隔空對戰周星馳《新喜劇之王》

《流浪地球》由《同桌的你》導演郭帆執導，演員陣容包括新生代的主角屈楚蕭與趙今麥，以及曾參演《毒戰》與《使徒行者》的李光潔。吳京則飾演駐守國際太空站的太空人劉培強，因為任務在身無法陪伴子女成長，導致父子關係疏離而大感疚歉。至於香港觀眾最愛的三叔吳孟達，則飾演吳京外父，非常寵愛孫仔孫女。達哥在戲中也有動作場面，67歲的他無懼要親自上陣吊威也，其中一次完成後，更要立即去吸氧氣來復元，相當搏命。